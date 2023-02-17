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名家論壇》方野／黃偉哲提抗旱，背後涉及國安問題

▲保障穩定豐沛的水資源，是確保農業發展的重要課題。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲保障穩定豐沛的水資源，是確保農業發展的重要課題。（圖／記者陳聖璋翻攝）

文／方野

行政院2月16日下午召開水情會議，台南市長黃偉哲親自出席，為南部農民爭取春季雜作停灌補償，並呼籲中央支持烏山頭水庫淨水處理廠、白河水庫的更新改善，提高淨水處理量與庫容量。

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表面上是為農民爭取「春季雜作停灌補償」，實際上，更重要的是針對水庫建設改善的提議。對農民的補償都是在災害發生之後的救濟，只能紓一時之困，不能真正彌補農民原本在正常情況下的產出與效益，連治標都談不上。真正重要是，如何降低產生各種農害發生的機率，這才是黃偉哲建議的重點所在。

水資源早已成為全球戰略資源，人類的日常生活脫離不了水，不只農業需要用水，各行各業都需要，工業更是用水大戶，有了足夠的用水量，各行各業可以達到正常的生產力水平，經濟發展才有指望。

根據2019聯合國世界水資源發展報告，自1980年代以來，全世界用水量每年才增長大約1％，估計到2050年，全球用水需求將增加20％至30％，主要是工業和家庭用水需求的增長。在一年中至少有一個月的時間，將會有超過20億人生活在缺水的環境之中，約有40億人遭受嚴重缺水之苦。簡言之，隨人口的增加與生活型態的進步發展，再加上氣候變遷加劇等因素，人類對水的需求與缺水的壓力將持續增加。

台灣平均年降雨量約為2500公釐，是世界平均值的2.6倍，但因地狹人口密度高、地形因素以及氣候影響，使得台灣的人均雨量僅世界平均的1/5，被列為世界第19位缺水國，屬於相對缺乏水資源的國家。因此黃偉哲水庫問題確實為關乎台灣整體發展的重大問題之一。

由於氣候變化劇烈，台灣已不是年年有颱風登陸，降雨不時不節的情況嚴重，水資源不足的問題雪上加霜，台灣南部常見旱情已為多年的事實。這種缺水的情況直接影響農業的正常運行，必然衝擊台灣的糧食與其它農產品的生產。目前固然世界經貿發達，台灣可依賴進口糧食與副食品滿足人民需求，但不可否認的，每個社會自己生產的糧食與副食品越多，對自己的安全與安定的保障係數越高。

如何保障穩定豐沛的水資源是未來確保農業發展的第一步，也是保障國家安全與安定的重要課題。《地方制度法》賦予地方官於水利的自治事項：（一）直轄市河川整治及管理。（二）直轄市集水區保育及管理。（三）直轄市防洪排水設施興建管理。（四）直轄市水資源基本資料調查。顯然地方自治權限難以承擔此處所言的全局水利建設的責任。

實際的權責在中央，為了台灣長期的發展，中央應與地方有更密切的前瞻性合作與規劃。


●作者：方野／資深媒體人

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