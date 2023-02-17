曾譙張庭「蜘蛛精想吃唐僧肉」！夏玉順護林瑞陽事蹟爆出
一代巨星、偶像始祖劉文正淡出螢光幕數十年，近日遭前經紀人夏玉順爆出因心肌梗塞逝世消息，震驚演藝圈，豈料才隔一日又改口稱劉文正「有救回來，還在人間」，詐死消息引發眾人不滿。而這位昔日王牌經紀人過往的所作所為也陸續被爆出，除了上月29日大鬧華航遭請下機、曾騙藝人熊海靈、高凌風和甄珍以外，當年林瑞陽婚變曾哲貞時，他怒嗆張庭「蜘蛛精想吃唐僧肉」，使張庭在記者會哭暈一事也再度浮上檯面。
娛樂中心／綜合報導
曾是演藝圈王牌經紀人的夏玉順，從17歲便接觸秀場，曾安排鳳飛飛、崔苔菁和冉肖玲的演出，首次做秀場便場場爆滿。巔峰全盛時期，旗下擁有60幾位藝人，包含蕭薔、林志穎、鍾漢良、伊能靜、張瑞竹、甄妮等，都曾是「夏家班」一員。
不過夏玉順過去也曾因為過於愛護旗下藝人，爆出不少爭議。像是1998年林瑞陽與張庭爆出婚外情一事，當時夏玉順挺身保護林瑞陽，出面怒批張庭：「那個蜘蛛精（張庭）想要吃我們的唐僧肉（林瑞陽）！」讓張庭隔日不得不出面開記者會，但記者會才開不到5分鐘，她整個人哭到顫抖，委屈表示：「為什麼要欺負我？我不是蜘蛛精，我不是小三！」最後直接暈倒在現場，隨後由工作人員攙扶，被救護車載走。
對此，臉書粉專《對我說髒話》昨日也發文，PO出當年張庭在記者會哭暈的畫面，表示：「老牌經紀人因為劉文正死去活來的新聞賺足了版面。」並透露夏玉順對藝人的訓示是「女要堅貞，男要癡情！」也提到當年林瑞陽跟張庭婚外情一事，「夏玉順氣噗噗跳出來說：『那個蜘蛛精（張庭）想要吃我們家的唐僧肉（林瑞陽）。』然後張庭隔天就哭暈在記者會了，以前的娛樂『星』聞真好看！」貼文一出，網友也紛紛留言：「正確掌握流量密碼的始祖」、「老天鵝，蜘蛛精這個形容比美工刀還強一百倍」、「這位經紀人不意外」、「經典名場面」。（編輯：郭佩蓉）