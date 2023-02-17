中職／萊恩出任務！挑戰台南400吉祥物大賽

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對於自己即興創作，萊恩充滿信心，自評80分以上，雖然萊恩不符合這次「臺南400吉祥物設計競賽」參賽資格，萊恩表示：「非常開心可以共襄盛舉，創作我心目中的劍獅，希望透過我的參與，可以讓更多民眾一起來共襄盛舉，球團也要將這次的創作製作小禮物，屆時搭配臺南400與統一獅活動另行贈送」
臺南400吉祥物設計競賽徵件活動
臺南400吉祥物設計競賽，即日起開始徵件，歡迎全臺小朋友報名參加。
詳細參加網址：https://pse.is/4s38l6
※徵選主題/徵畫形式：
一、以劍獅或鯨魚為主題。主題可以擇一或是同時採納。
二、彩色平面創作，不接受剪貼、立體作品。
三、手繪創作及數位創作皆可，畫材皆可使用。
四、紙張尺寸：A4、八開、四開畫紙皆可。
五、每一參賽者參賽件數不限，惟入選作品僅能有一件。
※參加對象/參賽組別：
一、全臺幼兒園、國小學生，免報名費。
二、幼兒園組：３～６歲。
三、中低年級組：國小一至三年級學生。
四、中高年級組：國小四至六年級學生。
※線上報名/收件方式：
一、請以email寄件報名：tainan400mascot@gmail.com。
二、請於email主旨註明「臺南400吉祥物設計競賽/(參賽組別)」。
三、本案僅開放線上報名收件，不受理實體文件。
※收件期間：
一、即日起至112年3月31日(星期五)止。
二、不符本簡章規定或逾期送件者恕不受理。