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響應市長媽媽守護鄉里 民防總隊巡守大隊捐贈復康巴士

▲台中市府民防總隊守望相助巡守大隊，今天捐贈復康巴士，響應市長媽媽守護台中。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.17)
▲台中市府民防總隊守望相助巡守大隊，今天捐贈復康巴士，響應市長媽媽守護台中。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.17)

記者金武鳯/台中報導

響應市長媽媽盧秀燕守護台中、關懷社會愛心，台中市政府民防總隊守望相助巡守大隊，今日由大隊長賴添華與副大隊長賴柏成、洪錫麟代表，捐贈台中市府1輛復康巴士，由社會局和民政局代表受贈。社會局長廖芝感謝巡守大隊行善不遺餘力，並說3月復康巴士加入服勤行列後，將有助於讓身心障礙者就醫就學更便利。

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▲台中市社會局長廖靜芝代表致贈感謝狀及身心障礙者製做的紀念品。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.17)
▲台中市社會局長廖靜芝代表致贈感謝狀及身心障礙者製做的紀念品。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.17)
 巡守大隊大隊長賴添華表示，他們是響應市長媽媽守護台中精神，才會起心動念，與二位副隊長集結力量做公益。他笑說，二位副隊長都是企業家，行有餘力做善事。不過值得一提的是，他們背後都有賢淑太太當推手，「點頭」促成這椿美事。他祝福搭乘這輛復康巴士就醫的人，都能早日康復健康。

▲響應市長媽媽守護鄉里，台中市民防總隊巡守大隊今日捐贈市府復康巴士，圖為展示內部裝備。（圖／市府提供）
▲響應市長媽媽守護鄉里，台中市民防總隊巡守大隊今日捐贈市府復康巴士，圖為展示內部裝備。（圖／市府提供）
社會局長廖靜芝表示，台中市目前約有13萬多名身心障礙者，276輛復康巴士，平均一年出動約80萬趟次，服務將近5萬多位身心障礙者，每一輛復康巴士皆被賦予重要使命，載送身障朋友安全到達目的地。由於部份復康巴士已老舊，社會局正逐批汰舊換新中，以確保使用民眾行車安全

廖局長指出，巡守大隊平時守護社區安全，讓市民安居樂業。這次響應公益回饋鄉里，捐贈1輛復康巴士，服務身心障礙和行動不便者， 義舉讓人感佩，也希望可以拋磚引玉，鼓勵更多民眾加入行善行列，將愛散播到每個角落。

今日活動出席人員包含社會局長廖靜芝、民政局副局長周瑺玫、參議賴森林、台中市政府民防總隊守望相助巡守大隊大隊長賴添華夫婦、副大隊長賴柏成夫婦與副大隊長洪錫麟夫婦。



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