施振榮攜手李吉仁培育人才　促偏鄉實驗學校體驗元宇宙

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李吉仁原是台大管理學院知名的策略管理學者、前台大EMBA執行長，2020年從台大國企系退休後，投身參與非營利事業的經營，去（2022）年底更接任誠致教育基金會董事長，致力於發展鄉村學校的實驗教育模式，期能提供孩子一個公平發展天賦的舞台。
此次他並安排包括坪林實驗中學、峨眉國中、雲林樟湖生態國中小學、拯民國小等四所實驗學校二百多位學生，分批前來觀賞目前正展出的《達文西光影藝術特展：走進大師的腦內》。
李吉仁表示，鄉村學校受限於區位關係，孩子不易接觸到像這次特展一樣的學習資源，這次能在科文双融的公益合作下成行，相信對於激起孩子的好奇與學習想像，會有很好的教育效果。
推動公益教育觀展計劃的科文双融表示，學校老師都對這項計畫表示相當肯定，同時藉此機會透過沉浸式內容，帶給同學全新的美學教育體驗。前來觀展的同學也感到十分新奇，對沉浸式的體驗感到「很酷」，同時也對導覽內容提出許多提問，還會分享他們過去對達文西的認識，帶著滿滿的啟發與收獲，相信一定能對同學日後的學習有所幫助。
施振榮表示，未來具有特色的內容是元宇宙發展的關鍵，希望藉由這些全新的體驗，能在學生心中種下一顆種子，同學都是數位時代的原住民，希望能進一步激發同學的創造力與想像力，這也是為台灣未來培育人才很重要的一環，有助台灣的數位教育向下紮根。