賴清德、蔡英文合作2024？潘孟安：分進合擊成大事
前屏東縣長潘孟安與副總統、民進黨主席賴清德關係緊密，動向持續受到關注；近來其接受節目訪問，談到迎向2024年總統大選，民進黨內各派系之間的關係之談話，引發不少解讀。潘孟安今（17）日還原當時受訪表示，民進黨經歷去年選舉的衝擊，除了反省、療傷止痛之外，更重要的是找回初衷、團結對外，才能延續總統蔡英文建立的執政價值。對於這樣的訪問內容被曲解，感到十分遺憾。
記者黃宣尹／台北報導
潘孟安日前接受節目訪問談到，賴清德現在還不是候選人，必須照民主規則來，定案賴是候選人，整個團隊才會清楚。他也說，過去各縣市已經發起「信賴台灣願景協會」，當然未來「小英之友會」也會併進來，大家要整合，大家分進合擊才能成大事。
潘孟安今日還原當天說法。他表示，當時主持人的提問是希望說明賴清德成立「信賴台灣願景協會」跟力挺蔡英文的「小英之友會」的關係處理，自己予以回應，民進黨當務之急是團結對外，找回初衷，才能繼續延續執政價值。
潘孟安再次強調，政治運作上沒有誰整併誰的選項，整合所有支持的力量，廣納價值相近且認同一致的團體或個人，分進合擊，才能為民進黨贏得勝選。
潘孟安希望訪問內容可清楚的被還原，呼籲有心人士停止不正確的延伸扭曲。