獨／「韓式拍貼機」狂開很賺？業者揭經營手法：開8間了
商圈和夜市是台灣人下班下課和休假的熱門去處，廣大商機除了有大品牌服飾店、連鎖飲料店等商家進駐外，近年也增加了不少新興產業的投入，而除了疫情前快速竄紅的娃娃機店外，近期也出現不少所謂的「韓式拍貼機」實體店面，有別於過去僅有1座拍貼機台矗立在路邊，實體店面提供化妝鏡、裝飾道具和廣闊的空間，讓消費者有更舒適的享受，許多民眾也紛紛被店面吸引。《NOWnews今日新聞》記者實際探訪開在中山商圈的拍貼業者，一窺「韓式拍貼機」在台灣的發展，以及未來的走向和趨勢。
記者張志浩/綜合報導
不少民眾走在商圈中都會被拍貼機店的外觀和內部裝潢吸引，並產生「這家店到底在是做什麼、是否能賺錢？」的疑問，對此「Snapshot妞拍貼」品牌行銷經理林伯彥表示，有別於日式拍貼機較著重在「濾鏡和特效」，韓式拍貼機比較注重相片整體的「乾淨度」、「相框的變化」和「道具」，在特色較多元的情況下，拍貼機能與更多樣的素材、品牌合作，進而成為一種流行趨勢。
針對民眾懷疑「到底能不能賺錢？」的議題，林伯彥透露，以自身團隊開在中山捷運站商圈2樓的店面來說，一個月包含租金、器材維護、人事等成本大約10萬至15萬元，消費者拍一組照片大約落在100至250元不等，視店面位置和相框需求而定，整體收益雖然無法透露詳細數字，但自從去年8月開業以來是相當穩定的成長，且繼中山店後，團隊也陸續在信義、西門町、基隆、台中等開了共8家的實體店面。
林伯彥說，2023年可說是韓式拍貼機店面的元年，非常多的團隊投入資金加入這個產業，若以搭上拍貼機店面第一波設店風潮的他們來說，其實非常樂見目前的趨勢，而下一步要著重的就是如何避免拍貼機店面「泡沫化」，由於近年有娃娃機店成為先例，林伯彥認為，韓式拍貼機的優勢在於它能與「更多元素合作」，並依照開設的位置，營造符合該商圈的店面氛圍，如中山是文創基地，店面會定期和獨立插畫家合作、西門町是追星熱區，所以置入韓團的相關周邊，信義則是打造奢華的感覺，與珠寶家合作擺設展示品等，因此拍貼機店面絕對不是「放著就會賺錢，真的長期經營，也是相當累人的。」
一般來說，拍貼機、娃娃機店面被視為「流行性高，忠誠度低」的產業，尤其目前拍貼機消費對象大多侷限為15至25歲的女性，不過林伯彥強調，拍照這件事在人類的歷史上已經發展許久，只是隨著各類型載具的演進，相片呈現的方式越來越不一樣，店家如何讓「韓式拍貼機」達到讓人懷念實體相片之餘，又能從中體驗到嶄新的元素才是重點，這樣客人才會回頭消費，甚至打入更多年齡層。