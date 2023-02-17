政院發言人陳宗彥遭踢爆召妓 陳琬惠痛批：應知所進退
前副總統陳建仁上月底接任閣揆，不過政院發言人陳宗彥今（17）日遭踢爆在擔任台南市民政局長期間疑似接受性招待，涉嫌幫忙業者喬事。台灣民眾黨立委陳琬惠痛批陳宗彥應該知所進退。
記者呂炯昌／台北報導
陳琬惠今日下午召開「暖的堅韌內閣 淫亂的酒店內閣？！」記者會，她指出，陳宗彥在2012年台南市擔任公職期間，至「康樂隊」酒店消費，期間有帶小姐出場，綽號豆哥的業者王孝瑋交代帶小姐出場的「咖啡」錢由他處理，記帳寫「陳董」，咖啡錢就是酒店帶小姐出場費的暱稱，「陳董」就是陳宗彥。同年12月28日，王孝瑋與陳宗彥談話中談及有一位王姓友人之事要請陳幫忙，陳宗彥則答覆已經在處理了。
陳琬惠並出示通訊軟體對話紀錄顯示，陳宗彥有找一位叫「小芸」的酒店小姐，並詢問「小芸有空嗎？」質疑陳宗彥有幫酒店業者喬事與召妓。
陳琬惠表示，當時台南市地檢署有檢察官要對業者疑似行賄案展開分案調查，但是卻沒有下文，本來今天想在立院院會質詢法務部長蔡清祥是否要徹查，並且當初為何要簽結？是否該移送檢調及監察院查處?但是因為國民黨杯葛施政報告，而沒有辦法當面詢問蔡清祥與陳建仁。
陳琬惠呼籲陳宗彥應該知所進退，由於陳宗彥是賴清德副總統在擔任行政院長期間從台南帶到北部任職，她呼籲民進黨主席賴清德盡速清查此事，期待對此事有堅決的態度。