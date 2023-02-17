阿Ben認空白勞報單填個資 怒揭宋逸民昔勸「先簽再說」
原以為宋逸民、陳維齡夫妻所主導的「藝起發光」教會風波稍微落幕，怎料前教友阿Ben（白吉勝）、徐小可昨（16）日晚上，發文收到國稅局補稅通知，名目是「藝起發光執業所得」，質疑教會假報教友薪資涉嫌逃漏稅，宋逸民隨後也澄清協會完全按照國稅局規定開立單據，並曬出阿Ben在單子上的親筆簽名，而阿Ben今下午則再次發文反擊，表示該勞報單只有簽上名字與戶籍地址，且單據上的費用也完全沒有拿。
記者侯家瑜/綜合報導
阿Ben表示該勞報單上的名字「白吉勝」、戶籍地址，確實是自己簽得，不過日期、其他所得、給付淨額等，都非本人所填，「從筆跡及顏色不難判斷吧，記得我曾經簽過字的，是一張空白的勞報單！」坦言當時宋逸民夫妻，告訴他「先簽了吧，反正以後用得到」，所以才天真相信，阿Ben氣憤地說：「以後用得到是要，原來是要拿來這樣子用的？我那時後更認為去傳福音，就不看酬勞多寡，所以憑著信任，我形式上簽了一張空白勞報單。」並強調單據上的數字費用，根本沒有拿取。
至於宋逸民指出的車馬費，阿Ben解釋：「所有我們之前去到其他各教會做見證分享時，若該教會有給我們所謂的車馬費或講員費，我們都是馬上全數奉獻回該教會，或是原封不動，全額奉獻回給藝起發光。」表示當時所有的見證、分享，是為了傳福音，而非賺取車馬費或是講員費，且宋逸民聲明稿中的「執行業務所得」，自己也早就全數奉獻給教會。
阿Ben不滿簽了勞報的奉獻，未收到教會開立的收據、抵稅證明，反而還要補稅自己沒拿過的錢，「有些藝人朋友拿了車馬費，繳了10%稅，協會有開立奉獻收據嗎？教會有幫大家抵稅嗎？還是被國度經紀公司全拿走我們卻要乖乖繳稅？」另外，他也提出質疑，表示這3年來的什一奉獻（每月不下數萬元）、愛筵奉獻（每週5000元）和去年大筆6位數的擴堂奉獻等，都沒有看到可以合法報稅抵稅的單據，「如果是正常教會收奉獻，就算是10元100元的奉獻，也都是會有報稅抵稅憑據，（教會）應該是要主動去做報稅，自動為我們做抵稅的動作。」最後強調會交給國稅局去查清楚真相，且若國稅局查證後沒問題，就會合法繳稅，並公開在粉絲專頁寫下道歉文。