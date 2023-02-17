T1／立陶宛男籃將分享大國經驗　秘書長：幫台灣籃球進步

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錢薇娟今天在記者會上表示，「籃球運動要培養出頂尖競技運動員不容易，立陶宛的歐陸籃球球風是中華隊一個很好的學習榜樣，透過團隊合作提升台灣籃球的實力。」
T1聯盟本次除承辦2023年世界盃男籃新北熱身賽外，也力邀立陶宛國家隊球星與T1本土球星一起攜手做公益。比賽之餘將啟動「T1 Ｗish」活動，舉辦新北市籃球高中訓練營，透過基層籃球教學，散播籃球的希望種子。
錢薇娟表示，自己期許藉由這次熱身賽以及合作舉辦的訓練營，可以親眼見證頂級國家隊以及球員的實力，透過T1 Wish的交流，吸收難得的經驗，讓未來有更多的台灣籃球幼苗，在國際舞台上發光發熱。
立陶宛籃球協會秘書長Mindaugas Balciunas表示，很興奮有機會能讓國家隊藉此機會來台灣進行交流，他們也將做好萬全準備，帶給球迷精彩賽事。「這次比賽我們國家的選手、教練、裁判、賽事籌備都有望前來，很期待能分享所知的經驗，幫助台灣籃球進步，讓我們雙方一起成長。」
立陶宛男籃國家代表隊目前世界排名第8，陣中有不少NBA球星效力，像是沙加緬度國王隊的Domantas Sabonis和紐奧良鵜鶘的Jonas Valanciunas，只要身體無恙，這兩位NBA球員皆可望隨隊來台獻技。