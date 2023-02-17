女團「美女經紀人」帶的藝人出意外！改當男《偶像》站姐

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劇中搞笑呈現韓流偶像歌手及粉絲生態，金旻奎飾演的異世界大神官倫布里，意外發現粉絲應援食物裡的巧克力甜食能讓他恢復神力，為了吃上一口，他不惜放下高貴男神身段，在鏡頭前解扣，努力擺出性感姿勢，不禁感嘆「偶像生活好痛苦」。金旻奎笑稱：「為了拍戲我練了舞蹈跟歌唱，也體驗了在台上表演的感覺，我覺得偶像不是誰都能當的職業，一點也不簡單！」
高甫潔飾演的「金月」是原著網漫裡沒有的角色，她原本是女團經紀人，卻因為成員發生憾事，讓她大受打擊，在人生陷入低潮時，被偶像禹延宇的酒窩微笑療癒，從此成為站姐追著他到處跑，在察覺他的異狀後，決定重操舊業，成為「Wild Animal」經紀人，也與倫布里展開曖昧情愫。高甫潔表示看金旻奎演出的《社內相親》看得很著迷，透過螢幕覺得對方是個誠實又充滿熱情的演員，實際合作後，發現他其實是調皮的大男孩，時常炒熱拍攝現場的氣氛，讓她很感激。
李章宇飾演異世界的魔王，會透過黑魔法誘惑人類並植入惡意，他為了尋找倫布里來到韓國，附身在娛樂公司副會長身上。他表示一直很想接演魔幻、脫離現實的角色，但苦無機會，這次終於能夠圓夢，「拍攝過程真的很有趣，我只要手指一比、腳一踩，就可以打倒對手，但我好像有點過度投入在角色當中了，最近得老實待在家裡才行，免得惹事生非」。《神聖的偶像》每週四、週五在愛奇藝國際站、friDay影音播出。