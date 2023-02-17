2023世界盃男籃熱身賽8月底新北登場 侯友宜邀看NBA旋風
新北市政府今（17）日舉辦2023年世界盃男籃新北熱身賽啟動簽約記者會，新北市長侯友宜與立陶宛籃球協會秘書長Mindaugas Balčiūnas、台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟等人，共同宣布8月底2023年世界盃籃球賽熱身賽在新北，邀請球迷來觀看NBA球員展現高超的籃球技巧，欣賞運動團隊以及技巧高超的精彩球賽。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，2023年FIBA世界盃籃球賽事前夕，新北市政府就與T1聯盟極力爭取熱身賽到新莊體育館辦理的機會，這是世界盃層級的國家隊首度在臺灣舉辦熱身賽，也是新北市聚集最多NBA現役球員的一次；在熱身的比賽過程當中，展現高超的籃球技巧，帶動新北市的市民朋友，不但喜愛籃球，更能夠欣賞運動團隊以及技巧高超的球賽，相信不單是新北市市民朋友喜歡，全國的民眾也都會來欣賞，期待熱身賽能夠帶動基層籃球能夠蓬勃發展，希望這一場這個世界級的籃球賽，也能夠帶動新北市的基層籃球更蓬勃的發展。
立陶宛籃球協會秘書長致詞時表示，很高興與新北市政府、台灣運彩x T1聯盟及悍創運動行銷公司合作，開啟國際間的籃球運動交流，也特別感謝侯市長的支持，促成這次的合作案，相信這樣的交流，未來一定可以為亞洲籃球界及臺灣籃球愛好者們開創一個全球化的籃球發展平台。
2023年FIBA世界盃籃球賽事由日本、菲律賓及印度尼西亞聯合舉辦，共有32支隊伍，前8名及2024奧運主辦國法國將取得2024奧運門票。8月底於新莊體育館舉行的熱身賽，其中來自立陶宛籍的NBA國王隊中鋒Domantas Sabonis、灰熊隊中鋒 Jonas Valančiūnas等NBA現役球員有望齊聚新莊體育館，詳細熱身賽賽事資訊請鎖定「新北運動聚點」粉絲專頁。