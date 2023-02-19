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新加坡設計師成富豪　出演《璀璨帝國》、歐美明星欽點

▲來自新加坡的珠寶設計師Lynn Ban。（圖／翻攝自Instagram）
▲來自新加坡的珠寶設計師Lynn Ban。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳／綜合報導

Netflix真人實境秀節目《璀璨帝國：紐約篇》在近期引起廣泛地迴響，其中來自新加坡的Lynn Ban，以一襲超華麗裝扮引起觀眾討論，原來她的職業是珠寶設計師，多位歐美一線明星都採用她的設計，包括泰勒絲（Taylor Swift）、女神卡卡（Lady Gaga）、瑪丹娜（Madonna）、蕾哈娜（Rihanna）、碧昂絲（Beyoncé）等天后都是她的客戶。

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在真人秀裡面，Lynn Ban每次出現的打扮都非常前衛和浮誇，其實她的社群平台也都是張張精彩，充滿她的創意與巧思。由於工作本身便是珠寶設計師，她對時尚有著獨特的看法，時常在社群平台上分享穿搭。

▲Lynn Ban的珠寶設計作品。（圖／翻攝自官網）
▲Lynn Ban的珠寶設計作品。（圖／翻攝自官網）
據悉，Lynn Ban並非來自富豪世家，從小她生長在新加坡，直到父親開始經營房地產事業，並且全家在4歲時搬來紐約，而父親的事業也發展得風聲水起，從白手起家的中產家庭，一躍成為上流社會的一員。因此，Lynn Ban的教育十分良好。

雖然爸爸靠著房地產而致富，但Lynn Ban並沒有因此而耽溺玩樂，反而繼承寶石學家母親的衣缽，開啟設計珠寶之路。一開始，喜歡古董珠寶的她，在2002年成立了Lynn Ban Vintage並轉售復古商品，接著在2011年，她開始經營同名Lynn Ban珠寶品牌，並陸續受到明星們的喜愛，逐漸聲名大噪。她的設計風格大膽而華麗，不適合氣質或保守的女生穿戴，但十分適合明星和網紅。如今，她靠著自己賺進的財富，在紐約的華人富豪圈佔有一席之地。

▲Lynn Ban時常在社群平台分享華麗的穿搭照片。（圖／Instagram）
▲Lynn Ban時常在社群平台分享華麗的穿搭照片。（圖／Instagram）
《璀璨帝國：紐約篇》以美籍華裔千金Dorothy Wang為主線，描述她來到New York後與其他幾位主角的故事，其他登場人物包括香港富豪Stephen Hung與他的老婆Deborah、香港知名時裝造型師Tina Leung、珠寶設計師Lynn Ban、還有企業家Richard Chang和他的女朋友Vika Abbyaeva，內容關於亞洲富翁在紐約的奢華生活，引起外界好奇。


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