新加坡設計師成富豪　出演《璀璨帝國》、歐美明星欽點

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據悉，Lynn Ban並非來自富豪世家，從小她生長在新加坡，直到父親開始經營房地產事業，並且全家在4歲時搬來紐約，而父親的事業也發展得風聲水起，從白手起家的中產家庭，一躍成為上流社會的一員。因此，Lynn Ban的教育十分良好。
雖然爸爸靠著房地產而致富，但Lynn Ban並沒有因此而耽溺玩樂，反而繼承寶石學家母親的衣缽，開啟設計珠寶之路。一開始，喜歡古董珠寶的她，在2002年成立了Lynn Ban Vintage並轉售復古商品，接著在2011年，她開始經營同名Lynn Ban珠寶品牌，並陸續受到明星們的喜愛，逐漸聲名大噪。她的設計風格大膽而華麗，不適合氣質或保守的女生穿戴，但十分適合明星和網紅。如今，她靠著自己賺進的財富，在紐約的華人富豪圈佔有一席之地。
《璀璨帝國：紐約篇》以美籍華裔千金Dorothy Wang為主線，描述她來到New York後與其他幾位主角的故事，其他登場人物包括香港富豪Stephen Hung與他的老婆Deborah、香港知名時裝造型師Tina Leung、珠寶設計師Lynn Ban、還有企業家Richard Chang和他的女朋友Vika Abbyaeva，內容關於亞洲富翁在紐約的奢華生活，引起外界好奇。