航港局簽署郵輪跳島意向書　盼創深度人文旅遊新商模

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祁文中表示，國際觀光的振興復甦是交通部今年重要的施政方向之一，已訂定2023年為觀光衝刺年，入境觀光客要達到600萬人次的目標，郵輪觀光則是交通部推動國際觀光的核心業務之一，政府當攜手民間產業共同努力。
祁文中說，近年來「深度旅遊」已成為一股新興的觀光趨勢，而小型、探索型郵輪能夠深入世界各國島嶼，跳島郵輪的風潮已在全球各地形成，CLIA資料也顯示，2022年16艘投入國際市場的新郵輪中，有高達9艘是探索型郵輪，可以看出跳島郵輪已經成為全球郵輪市場的新藍海。臺灣具有優越地理位置及豐富多元的島嶼觀光資源，在航線規劃上，往北可連結日、韓，往南可與菲、越、馬、印尼、香港串聯。交通部樂見航港局及遊輪產業發展協會與鄰近國家推動籌組亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)，很高興能夠獲得韓國及菲律賓二個重要的郵輪夥伴，明確表達合作意願，期待AACA未來能與更多亞洲周邊國家跨域合作、異業整合，迎接郵輪休閒new business model的新里程。
葉協隆強調，東亞國家都擁有豐富多元的島嶼觀光資源，是各國共同的優勢和特色，也與國際郵輪市場朝探索型郵輪發展的趨勢不謀而合，推動跳島郵輪不只要成立「國家隊」，更要進一步成立「國際隊」，結合鄰近的國家共同來推動，後續將與聯盟夥伴緊密合作，進一步探討聯盟的運作方式，在今年底前正式成立，也期待能邀請更多的國家、夥伴加入，讓亞洲跳島郵輪成為全球郵輪市場的新亮點。
菲律賓海事產業署署長Fabia，2023年預計共有136航次郵輪靠泊菲律賓43個港口，包含菲律賓知名旅遊勝地巴拉望島、長灘島和宿霧等，將提供世界各地郵輪旅客一流的旅遊體驗，同時菲律賓擁有充足人力資源，可提供郵輪佈署所需的船員及旅遊業從業人員。
林福順亦表示，韓國擁有3,358個島嶼，除了知名的濟州島外，還有陵島、巨濟島、蝟島、紅島等，都能讓旅客在短時間內深度瞭解當地風土民情，所以很適合做為跳島郵輪目的地，很高興有機會加入並共同推動籌組聯盟，讓國際郵輪旅客有機會體驗亞洲各國島嶼景點特色。遊輪產業發展協會曾俊鵬理事長強調，在政府支持之下，與亞洲各國一起努力，希望透過籌組AACA，進一步發展亞洲版郵輪旅遊。
全球旅遊市場正逐漸復甦，跳島郵輪是全球郵輪市場的新藍海，交通部航港局期待透過AACA組織與東亞島鏈各國維持緊密合作關係，並整合各國的郵輪行銷、獎勵資源，爭取郵輪航商將亞洲島嶼做為靠泊目的地，發展跳島郵輪航線，讓跳島郵輪成為臺灣郵輪成長的新動能。