韓政達連任無線平台理事長 深化消防、工安、無人機領域
台灣全球無線平台策進會（Taiwan Glora Alliance）於日前（14日）舉辦第二屆第一次會員大會暨理監事會，同步進行理監事改選，共選出9位理事與3位監事，並在新任理監事一致同意下，由智聯服務總經理韓政達連任理事長。韓政達指出，台灣無線通訊技術GloRa已經在各類應用場域完成初步驗證，希望未來可以為全球人類創造更大的服務價值。
記者許家禎／台北報導
理事長韓政達致詞時表示，台灣全球無線平台策進會三年前由施振榮榮譽理事長發起下成立，希望藉由獨步全球具備遠距通訊能力的全球無線通訊技術（GloRa），掌握物聯網加人工智慧（IoT+AI）大趨勢，讓不同領域業者突破傳統無線通訊上的限制，打造一個全新的王道產業生態，跨業攜手合作共創價值，創造出更多的不同專業應用解決方案。
韓政達指出，在會員廠商共同合作努力下，GloRa技術已經在各類應用場域完成初步概念性驗證（Proof of Concept，POC），未來將繼續在消防、防災、運動休閒、工廠工安、無人機應用、鐵道運輸安全等領域推動實際的應用，並與國內外業者跨域合作，讓GloRa技術可以為全球人類創造更大的服務價值。
關於GloRa（Global Radio）小檔案：「GloRa」是緣自中山科學研究院技轉民間應用在物聯網領域的最佳窄頻無線傳輸技術，目前除了台灣包括台塑集團、友達集團、緯創資通等企業已導入製造業廠區監控的相關應用外，還可進一步應用在智慧交通、智慧城市與感測、智慧號誌與路燈控制、智慧城市與共享單車、智慧農業、緊急救援人員的定位外，未來還將推向國際市場。