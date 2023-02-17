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轟宋逸民「變臉像翻書」！阿Ben秀對話：要我串供僞造嗎

▲阿Ben（右）怒噴宋逸民、陳維齡夫妻：「變臉像翻書，雙面人演技」。（圖／記者陳明中攝）
▲阿Ben（右）怒噴宋逸民、陳維齡夫妻：「變臉像翻書，雙面人演技」。（圖／記者陳明中攝）

娛樂中心／綜合報導

由宋逸民、陳維齡夫妻主導的「藝起發光」教會自從小甜甜因理念不合退出後引發一連串風波。前教友阿Ben昨晚發文，質疑教會假報教友薪資涉嫌逃漏稅，宋逸民隨後也澄清完全照著國稅局規定開立單據，還曬出阿Ben親筆簽名，對此，阿Ben今日再度反擊，揭發「勞報單」真相，也曝光宋氏夫妻反常熱情求見面的對話截圖，不禁感嘆：「這樣是違法吧？要我們串供僞造，同流合污嗎？變臉像翻書、雙面人演技，都讓我們不寒而慄」。

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▲宋逸民和老婆陳維齡現身解釋近來風波事件，陳維齡多次掩面痛哭。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
▲宋逸民和老婆陳維齡主導的藝起發光教會近日惹出不少風波。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
阿Ben今日在臉書發文反擊，透露名字「白吉勝」三個字及戶籍地址確實是他簽的沒錯，但日期、其他所得和給付淨額，這些數字都不是他本人填上去的，「記得我曾經簽過字的，是一張空白的勞報單！因為宋氏夫妻當時跟我說：『先簽了吧，反正以後用得到』，當年的我，就是天真地全然相信他們說的，我當時哪會知道他們說的『以後用得到』原來是要拿來這樣子用的？！我那時後更認為去傳福音，就不看酬勞多寡，所以憑著信任，我形式上簽了一張空白勞報單。」也強調單據上的費用，他們根本沒拿。

▲宋逸民提供阿Ben簽名的勞報單。（圖／經紀人提供）
▲宋逸民提供阿Ben簽名的勞報單。（圖／經紀人提供）
至於宋逸民指出的車馬費，阿Ben也解釋，所有收到的車馬費、講員費，他們都馬上全數奉獻回該教會，或原封不動全額奉獻回給藝起發光。且宋逸民聲明稿中的「執行業務所得」，自己也早就全數奉獻給教會。他不滿簽了勞報的奉獻，未收到教會開立的收據、抵稅證明，反而還要補稅自己沒拿過的錢；另外，他也質疑3年來的什一奉獻、愛筵奉獻和去年大筆6位數的擴堂奉獻等，都沒有看到可以合法報稅抵稅的單據，強調會交給國稅局查明真相，若國稅局查證後沒問題，就會合法繳稅，並公開道歉。

▲阿Ben（左）揭宋逸民教會勞報單真相，右為徐可。（圖／阿Ben臉書）
▲阿Ben（左）揭宋逸民教會勞報單真相，右為徐小可。（圖／翻攝自阿Ben臉書）
阿Ben接著爆料「最讓他驚訝的事」，自從他們離開藝起發光以後，宋氏夫妻長期對他們不聞不問、已讀不回，甚至還下令其他教友不能和他們聯絡。但宋氏夫妻兩人卻突然輪流傳了多封訊息，急著要與他和小可碰面，說要「好好談」，「還說要將夫婦倆自己今年的奉獻收據，轉名給我們，讓我們去抵稅！補償前兩年的漏開單據。這樣是違法吧？要我們串供僞造，同流合污嗎？」面對宋氏夫妻突如其來的反常，無比熱情積極、溫言軟語，讓他忍不住直呼：「變臉像翻書，雙面人演技，都讓我們不寒而慄」。

▲▼Ben PO出宋逸民、陳維齡夫妻熱情積極、溫言軟語的「反常」對話。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family 臉書）
▲▼阿Ben PO出宋逸民、陳維齡夫妻熱情積極、溫言軟語的「反常」對話。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family 臉書）
▲阿Ben PO出宋逸民、陳維齡夫妻熱情積極、溫言軟語的「反常」對話。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family 臉書）
 
貼文一出，網友也紛紛留言：「為什麼不能誠實面對自己的錯誤？要一而再再而三的…….你們一家人要加油喔」、「超跨張的，白吉勝加油」、「情勒+吃相難看+永不認錯！夫妻真的很阿門」、「起雞皮疙瘩了」、「支持你們硬起來」、「太誇張了」、「戲演不完」、「防人之心不可無」，小甜甜也回應：「人真的要行在光中，謊言一說再說，神必出手」。（編輯：郭佩蓉）


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