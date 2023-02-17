4場「呂岱衛Chill音樂劇」講座 探索音樂劇百年歷史
臺中國家歌劇院將於3月起，一連舉辦四場《呂岱衛Chill音樂劇》沙龍講座，由呂岱衛老師策劃主講，介紹20世紀的音樂劇發展歷程，為歌劇院超夯的「夏日放/FUN時光」暖身。歌劇院表示，4場講座從40年代百老匯音樂劇的黃金時代，一路講到80年代的倫敦西區音樂劇，並邀請知名歌手現場演唱，引領觀眾感受音樂劇迷人魅力。
記者金武鳯/台中報導
歌劇院藝術總監邱瑗表示，每年夏天推出的「NTT夏日放」系列，是以音樂劇及親子等全共賞節目為主軸，所以多年來，「夏天到歌劇院看音樂劇」，已成為愛樂者最期待的事。今年，特別策畫《呂岱衛Chill音樂劇》沙龍講座暖身，由資深音樂工作者呂岱衛，透過引導與歌手的精彩演出，深入淺出帶領觀眾認識音樂劇百年歷史。
呂岱衛說，音樂並不是書本上的冷硬知識，更不是金字塔頂端才能欣賞的小眾文化，這次《呂岱衛Chill音樂劇》從2018年開始策劃，詳細介紹20齣音樂劇及其時代，適合所有對藝文感興趣的觀眾；尤其第一場講座介紹百老匯的起源，包括《南太平洋》、《國王與我》、《真善美》，有太多經典名曲，絕對不容錯過。
4場講座內容將從1940年代紐約百老匯的第一個黃金時代開始，陸續介紹理查．羅傑斯與奧斯卡．漢默斯坦、李奧納德．伯恩斯坦、鮑伯．佛西、史蒂芬．桑坦，及至倫敦西區安德魯．洛伊．韋伯等大師作品，各具特色的詞曲風格及劇本發想，至今歷久不衰，許多作品被改編成無數版本，傳唱至今。應邀演唱的歌手林慈音、張世珮、程伯仁、趙方豪、周定緯、周家寬、林姿吟、鍾琪，將分別演唱《西城故事》、《芝加哥》、《理髮師陶德》、《歌劇魅影》、《貓》等音樂劇中耳熟能詳的經典選曲。
邱瑗表示，歌劇院沙龍邀請藝術領域學者、創作者，透過具結構及脈絡的內容規劃，帶領觀眾輕鬆累積藝文知識與欣賞能力，《呂岱衛Chill音樂劇》透過引導與歌手的精彩演出深入淺出認識音樂劇百年歷史。