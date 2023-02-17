賣課程吸金破億元！愛莉莎莎突「開告酸民」：越來越囂張
百萬YouTuber愛莉莎莎擁有甜美長相、幽默搞笑個性，使她粉絲無數，IG更坐擁59萬粉絲追蹤，人氣超旺。去年底推出自媒體經營教學課程，吸引2萬多人購買，估計吸金破億元，不過她事後也澄清為「假消息」，扣除額外費用最後實拿沒這麼多。今（17）日，她突然發文表示自己「生平第一次告人！」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
愛莉莎莎在IG發文，表示自己「生平第一次告人」，以往遇到各種酸民或是抹黑事件，她總是想說不用在意、過好自己的人生就好，「但這幾年發現，繼續放任這些鍵盤殺手任意妄為，等於是滋養壯大他們的惡意，他們不會停手，反而會變得越來越囂張，認為不經查證、惡意毀謗不認識的人，用錯誤資訊誤導不知情的網民，是沒有問題的行為」。
愛莉莎莎說，這種行為已經造成她的名譽受損及造成其他網民的誤解，所以最近決定提告，不過她也指出，自己可以虛心接受網路上的評論，「但是不實資訊、惡意中傷，沒有必要出現在我的世界中。」最後，她也向酸民們喊話：「往更善良的路去吧，專注在你自己的世界，會發現你的人生也會充滿著各種希望與美好，共勉之。」並在文末Hashtag「若有賠償全數捐出」。
貼文一出，網友也紛紛留言：「支持提告，讓這些人為自己的網上負責」、「支持你的決定」、「請務必拍片分享此療癒行為」、「加油～」、「吉得好，惡人總是會軟土深掘，莎粉挺一波」、「加油不要放過這些人」。（編輯：郭佩蓉）