華邦電Q4 EPS 0.14元　全年賺3.25元

記憶體大廠華邦電今（17）日舉行法說會，華邦電去（2022）年第四季歸屬於母公司之淨利為新台幣5.46億元，季減近8成，為近2年新低，單季每股稅後純益0.14元。至於去年全年歸屬母公司之淨利為129.27億元，年減4.9%，每股純益3.25元，則為歷年獲利第二高。
記者許家禎／台北報導
華邦電去年第四季營收192.23億元，季減13.19%、年減 26%。毛利率 37.45%，季減 8.09 個百分點，年減 7.65 個百分點。營益率 4.98%，季減 10.7 個百分點。至於單季歸屬於母公司之淨利為5.46 億元，季減 79.5%、年減 86.98%，單季每股純益0.14 元。
而華邦電去年全年營收945.3億元，年減5.06%，毛利率45.54%，年增2.88個百分點。全年歸屬於母公司之淨利為129.27億元，年減4.9%，全年每股稅後純益為3.25元。
華邦電表示，去年第四季個人電腦需求降溫，台中廠也減產約3到4成。預期今年第一季是谷底，第二季需求可望回溫，第三季也將較第二季再增加。
華邦電也指出，今年第一季是記憶體市場谷底，華邦電產品也可能會有比較大幅度的降價，預期記憶體市場供過於求情況可望在下半年逐步改善。
另外，華邦電高雄廠原預計月產能1萬片，但受市況放緩影響，預計今年第四季或明（2023）年初擴增至1.4萬片，之後再達2萬片，估2024 年開始量產。至於資本支出，縮減至新台幣121億元，較去年的408億元減少。