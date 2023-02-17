打造友善校園 中市逾300所學校宣誓抗拒網路霸凌

台中市政府教育局為營造友善校園，讓學生能「開心上學、安心上網」，今天由教育局長蔣偉民帶領師生共同宣誓對抗網路霸凌，全市356所學校響應，以不同形式舉辦友善校園宣導活動。蔣局長表示，將持續強化校園安全防護措施、督責學校建立多元求助管道，並注意個資保護及隱私安全。
記者柳榮俊/台中報導
蔣局長表示，教育部今年推動的重點要務是「對抗網路霸凌－截圖、反映、找iWIN」。也就是要教導學生對抗網路霸凌，可透過截圖或錄影存證，向家長及老師尋求協助，若涉及違法行為，可以直接向警方求助。此外，還可撥打「教育部反霸凌專線電話1953」，如有不雅、不當照片或資訊，可找政府委託成立的「iWIN」協助下架或刪除。
蔣局長提醒，請師生注意網路使用安全，勿任意轉傳不雅或不當圖片或影片，也請教師指導學生謹慎查證網路訊息，否則將可能渉及法律、行政及道德上的責任。在網路世界，要懂得保護自己、也不要傷害別人，落實友善校園。
今日活動在日南國中舉行，學生以自行車越野競賽進行宣導，將接受運動挑戰的毅力，轉化為勇於拒絕網路霸凌的行動，現場氣氛熱鬧。包含教育局蔣局長、主任劉黛麗、督導董勝安、副督導施怡安、教官林家和、劉荊揚及劉權億、日南國中校長鄭清埄、家長會長張信忠、校友會理事長陳威任等皆出席。