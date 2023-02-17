宋逸民教會否認勸簽單據 千字長文回應阿Ben：無稽之談

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藝起發光也針對辦活動一事說明：「所有領過我們車馬費酬勞的藝人都很清楚，我們絕對不可能拿一張空白的單據給大家去填，然後再告訴大家，沒有關係你先填之後總會用得到，這完全是無稽之談，藝起發光所邀請的藝人朋友皆是有能力思考的，絕不可能有這樣的事情。」藝起發光也解釋，所有的車馬費都是一手領錢一手簽勞報單，而且當然是協會同工或出納會先填好項目跟金額，才會要求大家簽名，要不然大家怎麼知道自己領的是什麼錢呢？而該名給他們填寫資料並領錢的同工，現在仍然在我們協會上班可以作證，當時是他親自給阿Ben費用跟簽名的。
教會認為，阿Ben自己文上也寫得很清楚，他的車馬費或講員費都會原封不動奉獻回教會，因此只要有收，就必須要簽勞報單，在任何協會教會都是如此，這所有的程序都是完全符合國稅局規定的，「如果你有收到並簽了勞報單，那麼我們就一定要按照國稅局的規定來開立執行業務，你再奉獻回來，那又是另外一回事，我們必須再另外開立奉獻收據給你，一來一回，這都是必須要按照國稅局規定的」。
教會表示，一直以來他們都非常感謝阿Ben小可的奉獻，「他們是我們帶信主的，我們曾經是最親密的戰友，對他們的感情是他們自己無法想像的，而他們所有的奉獻我們也都有清清楚楚的明細表，至於為什麼我會傳簡訊給他？因為去年三月要開奉獻收據時，有特別詢問阿Ben，他希望可以開立個人工作室，所以我們有開立了個人工作室的奉獻收據給他，後來在今年農曆年前才突然從他的經紀人得知，他說他的奉獻收據是不能用的，但當時不能用，他們卻完全沒有主動告知我們可以立刻為他們作更改，等到今年農曆年前才突然得知這個事情，我們嚇了一大跳，立馬聯絡會計師，才知道如果開立工作室，必須在一月底前就要開立完畢」。
宋逸民表示，但當時他們也不是很懂，所以立刻傳簡訊告訴阿Ben，跟他們道歉，「我（宋逸民）想要彌補他們，因為我們自己對協會也是有奉獻的，不然就把我的額度給他們開，我的奉獻就不要開了來彌補他們，但後來會計師立刻指正我，這樣是不可以的。因為那張奉獻收據，他們只要做一下更正就可以用了，也因此我才會立刻傳了第二通簡訊給他們，告訴他們要麻煩他們的會計師做一下更正，而如果因為更正造成有罰鍰的費用，我願意個人來幫他們出，表達我們的歉意和善意，但他們完全不回應」。
教會也解釋，藝起發光一年開立一次年度奉獻收據，因此不管阿Ben的109年甚至108年的奉獻影印本都留存在我們這邊，而阿Ben奉獻的明細表也會私下透過經紀人丟給他，每個禮拜藝起發光都會計算所有人的奉獻，不管是從存摺、信用卡或者是現金，然後在隔年年度報稅前，統一將所有金額開立奉獻收據，阿Ben也不用擔心，因為這個事情已經鬧得舉世皆知，我們這邊所有奉獻的藝人通通都有收到奉獻收據也都可以使用，要不然大家早就出來了。
而針對阿Ben岳父之所以會收到執行業務所得，教會也說明：「是因為有參與我們愛在四月天的活動，這也是當時岳父的親筆簽名，還有附上阿Ben109年度簽的勞報單，難道也都是空白簽的嗎？」至於阿Ben最後提到，如果完全通過國稅局的查核他要在FB跟我們道歉，我在這裡要再一次的跟阿Ben喊話：「我們不是要你道歉，我們只想跟你們好好的碰一面，希望我們真的可以私底下好好的坐下來好好的溝通，把所有對我們的誤解和讓你們心裡不舒服的都告訴我們，我們真的很願意跟你們坐下來就像以前一樣好好的溝通。」最後，教會也再次道歉：「接下來我們就將藝起發光的稅務完全的交給國稅局，來清清楚楚地將所有的真相查核清楚再告訴大家，再次的為浪費社會資源再一次地跟大家道歉」。（編輯：郭佩蓉）