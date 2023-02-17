最美空姐認了「抽脂隆胸」！大方曬原圖：肚子有800ml油
「最美空姐」林佩瑤擁有精緻五官、火辣身材，曾參加《超級星光大道2》獲得第九名的好成績。雖已淡出演藝圈和辭去空服員職務，但她仍時常透過社群平台與粉絲互動、分享生活。今（17）日，她突然在IG自爆消失一個禮拜其實是去「抽脂隆胸」了，坦承看起來很瘦的照片其實都是「修出來的」，也曝光抽脂背後原因，讓網友驚呼：「好猛，希望妳早日康復，佩服妳公開的勇氣」。
娛樂中心／綜合報導
林佩瑤今日在IG限時動態發出一系列照片，表示自己從小到大就是圓身人，脂肪都囤積在上半身，雖然有胸，但是手臂、肚子和背都是滿滿的肉，即使曾努力減肥，瘋狂飲食控制、一週運動三次，瘦到48公斤，但體脂依舊有26，更不用說歷經生日、聖誕節、過年和出國玩以後，體重又上升變到54公斤。
她坦言，自己PO在社群上「很瘦的照片」都是修出來的，她也大方將原圖與修圖後的照片PO出來當對比，「總之抽脂前，我的體重已經達到54公斤，體脂30！」她透露自己上週才做完手術，目前仍在復原中，很開心可以和肉肉的手臂、肚子、副乳和背說再見，「光是肚子就抽出了800ml，我到底肚子有多油？」讓她忍不住直呼：「只能說，我真的很會穿衣服遮肉，也很會修圖」。
她表示自己會下定決心抽脂的另一個主要原因，其實是因為每次拍工作照，都會讓攝影師修圖修個半死，徒增人家的工作量，讓她笑稱：「做人還是要有職業道德，不能再讓攝影師修得這麼辛苦了！」此外，她也說明抽出來的脂肪有一部分拿去填上胸了，「抽出來的肉肉當然不能浪費！畢竟是我辛辛苦苦養出來的肥肉啊，之前減肥加上年紀關係，上胸都消失了」。
最後，她也PO出網友們得知她去抽脂隆胸以後的私訊對話，網友說：「好猛，希望妳早日復原！真的好辛苦，而且佩服妳公開的勇氣」、「佩服妳的勇敢，也欣賞妳的勇氣與坦誠，能夠那麼侃侃而談真的不容易！」對此，她也回應：「有能力讓自己變美變好，真的不是什麼可恥的事，別人想要酸言酸語就由他們去，人生是自己的，有能力變成自己喜歡的樣子，有本事過上自己喜歡的日子，只要沒礙著別人，自己開心就好！當然整形最重要的也是要安全可靠，所以選擇值得信賴的診所非常重要」。（編輯：郭佩蓉）