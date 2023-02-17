PLG／吳永盛攻下本土最高17分　夢想家主場擊敗聯盟龍頭

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易籃後，夢想家團隊進攻大當機，未能成功執行攻防策略，單節更出現9次失誤，遭對手逆轉比分。決勝節，夢想家加強防守侵略性使得對手命中率下滑，並恢復準心，逐漸拉近比分，最後五分鐘卡拉曼（Ilkan Karaman）以一記關鍵外線超前比分，而後更靠著李德威的高難度上籃以及吳永盛三分彈穩住領先優勢，終場夢想家就以86比81拿下勝利！
台新夢想家總教練賴柏霖表示，首先需要肯定球員的拚戰精神，在上半場都有打出我們所設定的團隊戰略與目標，「第三節對手在防守端給予我們較高的壓迫，導致團隊的執行力下滑，但很讚賞在末節大家持續維持拚勁，一起把勝利守住。」
今日攻下本土最高17分的吳永盛表示，很感謝團隊在自己低潮時依舊給予信心，也很興奮自己可以把握最後幾次的空擋機會，希望能夠持續進步。關鍵逆轉功臣卡拉曼也提到，很開心贏了自己第一場主場勝利，雖然自己今日的命中率不佳，但有空擋他仍舊會果斷出手，也努力從防守做起，盡自己最大的力量幫助球隊。
近期台新夢想家洋將卡拉曼之故鄉土耳其發生嚴重的強震，本週主場台新夢想家球團也拋磚引玉以實際行動支持土耳其，球團不僅於主場環廊設置留言板邀請球迷留言一同為土耳其加油，更將捐出今明兩場賽事得分加總乘以一千倍之新台幣至衛福部土耳其賑災專戶！為此卡拉曼也特別表示，很感謝球團為他家鄉所做的一切，「從事發至今，他一直持續不間斷地收到來自各方的鼓勵與支持，這次球團所發起的活動也讓我感受得滿滿的溫暖，很榮幸能與這麼有溫度的團隊共事，也真心感謝台灣政府為土耳其做的賑災行動！」