SBL／霍勝灌進39分　助台啤斬殺衛冕軍

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「我們的球員比較嫩，當因為體能調度球員時，就會出問題。」台啤總教練周俊三強調，本季面對台銀，輸贏都是一個球的差距，代表兩隊在最後階段誰能穩住陣腳，誰就能打下勝利，他說：「球隊許多年輕球員還有落差，才讓球隊狀況起伏大，許多細節還需要修正，這一勝對球隊是好事。」
王子綱目前是SBL本土得分王，此役攻下全場次高的19分，「下半場很多機會沒有把握，但隊友還是一直鼓勵我，有空檔就勇敢出手。」他比賽終了前1分17秒砍進關鍵三分球，擋住對手反撲，他說：「最大目標還是團隊，球隊現在年輕球員多，期許自己在攻防都能以身作則，一步一腳印，當然希望帶領團隊打冠軍。」
台啤洋將霍勝迄今出賽三場，平均攻下34.7分與12.3籃板，雙雙在聯盟暫居領先，此役更繳出17罰全中表現，但周俊三有更多期許，他說：「霍勝很認真，個人表現也很好，但經驗還不足，我們希望他能去率領球隊。」
裕隆納智捷與彰化柏力力之戰，裕隆曾在第一階段不敵柏力力，也是柏力力成軍以來首勝，第二階段再度遭遇，裕隆依舊討不到便宜，第三節一度落後到9分，前三節打完還落後1分，但關鍵時刻靠老將建功，周士淵比賽終了前41.5秒的關鍵三分球，奠定比賽勝基，裕隆終場以67：65打下勝利。
周士淵全場攻下8分，其中5分在關鍵第四節，裕隆洋將夏普攻下全場最高23分，柯旻豪也有20分、7助攻；柏力力洋將布依德19分、13籃板，邱家佑飆進4個三分球、攻下14分，陳奕綸也有9分、9助攻表現。