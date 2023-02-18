HBL／超級中鋒「連10拉十」　淡商隊史22度晉四

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淡商也扳回預賽輸給陽明的一城，中斷陽明開季預、複賽9連勝，陽明則不僅吞本季首敗，且全場只得36分，本季最低，少了張聿嵐大比分輸球，且效應如此，頗出意外。
陽明僅6人得分，高三後衛江子柔15分、5籃板、3抄截，中鋒游欣樺10分、5籃板、3助攻，首敗後八強賽累計4勝1敗，仍差一步晉四強，但今天只要擊敗永仁，第5勝入袋，陽明即可晉級。
上季第三永仁只用7人撐場，62：97不敵上季第二北一女，累計2勝3敗，保四愈難，「小綠綠」則5連勝，繼淡商後也晉四強，連結預賽本季迄今10連勝，續飆隊史新高。
這也是北一女92學年首獲第四以來，隊史13度晉四強，含107學年起連5季，100學年撂下隊史第一冠，108、110學年上季則2度拿亞軍。
北一女三分球40投中11，5人得分上雙，謝蕎亦進3球得13分，米靖恩、鄒沛宸都2球各拿16、14分，吳珮璿、王詩涵各11分。
永仁高一菜鳥陳薇涵三分球6投中拿22分、21籃板4度「雙十」，也是開季連10場得分上雙、含4度破20，同為高一的蔡幸霏10分、11籃板雙新高、首度「雙十」，黃郁庭、許婉昀各11、10分。
永仁目前2勝3敗，今天及19日最後兩戰依序對4勝1敗的陽明、淡商，再輪1場、3勝4敗作收，就無緣四強，因明天同為2勝3敗的南山vs.南湖的勝隊，也是3勝4敗，且都贏永仁，永仁唯一機會是自己2連勝，再靠陽明19日末役又輸給北一女，永仁、陽明同為4勝3敗，兩隊可望雙雙晉級。
因即便另明天同為2勝3敗的南山vs.南湖的勝隊，最終如也是4勝3敗，且與永仁、陽明互咬，比對戰勝負分，取2隊晉四，永仁因只輸南山3分 、輸南湖1分，永仁都可晉級，南山、南湖則各輸陽明44、31分，極度不利，陽明因勝超多，晉級大致也ok，一旦南山、南湖最終僅3勝4敗作收，永仁、陽明更都可晉四。
但如陽明明天輸永仁，19日末役贏北一女，5勝2敗作收、永仁即便4勝3敗，明天同為2勝3敗的南山vs.南湖的勝隊，最終也是4勝3敗，即可晉級，出局的還是永仁。