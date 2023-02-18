HBL／巨塔狂抓破紀錄25籃板　光復跨季20連勝、晉級四強

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這也是松山睽違4季後隊史第10度四強，含97至99首度三連霸，及105至106二連霸，外加上103拿第4冠，也即那4年內3度封王，如今再嘗四強滋味，下月初將重返台北小巨蛋，力拚隊史第7冠，追平南山。
能仁連兩戰最後壓哨及讀秒，相繼被南山、松山絕殺，複賽起8連勝中斷後，再吞2連敗，累計3勝2敗，與同日輸光復的高苑、76：54贏三重商工的南山，戰績一樣。
另外，上季第四泰山77：75險勝上季第七東泰，中止4連敗開胡第一勝，累計1勝4敗，晉四強仍有一線生機，東泰、三重同為5連敗，確定無緣四強。
18日能仁對高苑、南山對泰山，前一場贏者4勝2敗，四強有譜，南山如贏泰山，4勝2敗篤定晉級，因南山已都贏能仁、高苑，即便19日末役輸東泰，4勝3敗作收，能仁、高苑的勝隊最後如5勝2敗，第3張四強，敗隊最多4勝3敗，因都輸給南山，第4張四強仍歸南山。
南山18日如輸泰山，但19日末役贏東泰，還是4勝3敗，如同上述，能仁、高苑最多1隊5勝2敗，輸的另一隊最多4勝3敗，還是被南山比下，因而南山晉四強，有「雙保險」，除非2連敗給泰山、東泰，3勝4敗作收。
能仁、高苑的勝隊，無論最後5勝2敗或4勝3敗，都優於南山，第3席四強，能仁、高苑的敗隊，如19日末役贏，4勝3敗，一樣比下南山，第4席四強，但能仁、高苑的敗隊，如果2連敗，3勝4勝作收，比對戰因都輸南山，則較不利，南山末班晉四。
但如目前1勝4敗的泰山，18日贏南山、19日末役再贏三重，也是3勝4敗，與南山、及能仁、高苑的敗隊，都是3勝4敗，且呈互咬，得比3隊對戰勝負分，取一隊末班晉四。
而這對泰山不利，因泰山輸能仁27分、輸高苑15分，南山則贏能仁2分、贏高苑9分，因而南山18日如輸泰山，但只輸3分，正6（贏高苑9），高苑也是正6（泰山15、輸南山9），南山因贏高苑，還是末班晉四，高苑得靠泰山贏南山4至21分，才能晉四，泰山則須贏南山22分，正7（輸高苑15），才能擠下高苑，四強末班。
如果是能仁輸高苑，3勝4敗，下來跟南山、泰山比，相對有利，因能仁贏泰山27分、輸南山2分，正25在手，南山只贏能仁2分，只要輸泰山1分，就被能仁比下，四強末班歸能仁，泰山因輸能仁27，得贏南山53分，正26，才能比下能仁的正25，四強末班，但這比登天還難。
綜合上述，3勝2敗的南山對泰山、東泰2戰只要贏1，第4勝入袋，就可晉四，同為3勝2敗的能仁、高苑之役的勝隊，至少也4勝，一樣可晉級，就算能仁、高苑之役的敗隊，19日末役贏球，4勝3敗作收，因輸給對方及南山，還是無緣四強。
南山有「雙保險」，晉四機會最高，能仁、高苑18日誰贏，就提前晉四，1勝4敗的泰山因最多只有3勝4敗，且大比分輸能仁、高苑，晉級唯一機會自己連贏南山、三重，再靠南山2連敗，下來比3勝4敗，泰山如贏南山，跟南山、高苑比，得贏南山22分，如跟南山、能仁，得贏南山53分，不可能任務。