宋逸民教會涉逃稅？挨轟走火入魔 前教友：私下態度變了
由宋逸民牧師領導的「藝起發光」教會，爆發逃漏稅爭議，前教友阿Ben昨（17）日在臉書指控被要求簽空白勞報單，但分文未取奉獻給協會，事後卻被國稅局要求補稅，決心追查清楚，同樣去年離開該教會的購物專家張維尼，也出面聲援阿Ben，在臉書爆料去年無預警被踢出門，如今爆發逃漏稅問題，宋逸民夫妻態度否變，開始積極聯絡，但收到的收據名目、金額根本不相符。
記者江芷稜/綜合報導
阿Ben昨天開砲後，包括小甜甜、寇乃馨、李明依等名人都發聲力挺，李明依透露「我早就發現這個宋先生雙面人，所以封鎖他並斷絕往來」，沒想到教會爆發逃漏稅爭議，讓她大罵宋逸民沒改進，反而變本加厲、走火入魔，「我們的基督信仰是在生活生命中，盡力活出接近基督的樣式，我們每一個人確實都還是罪人，每天也都還在努力學習中，但你這麼離譜，我們到底要忍耐到幾時」！
購物專家張維尼也自曝，去年家人剛加入教會，就被莫名踢出群組，期間想要解釋的機會都沒有，完全被宋逸民夫妻斷聯，企圖聯繫對方，結果都是已讀不回，她的先生林雍晴表示，近來牧師夫妻反常主動積極聯繫，私下表示要開收據給他們，態度突然改變了。
林雍晴表示，在該協會2年多時間，每次奉獻都是以「維尼家族」在奉獻袋上署名，沒想到竟收到自己個人名義的收據，「給我們的回函收據裡面的金額，感覺就是瞎亂填的，我們家兒子有一次有感動，從他微薄的零用錢裡面奉獻的100元也沒有收據呀！」且金額竟是31,000元。
他事後轉發阿Ben文章，感慨地說上帝要人說話有良心，牧師、師母居然希望小組長們串供，知道這件事情的時候，都有種掉下巴的感覺，阿Ben也回覆他的發文，引用偵探柯南的名言表示「真相只有一個」，兩人離開「藝起發光」協會後，目前在新店某教會繼續當教友。