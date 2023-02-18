冤獄2966天！漁船長遭控涉紙箱運毒　無罪確定獲賠1186萬

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據了解，當時船長陳火盛準備從菲律賓返台修理船上機械，林金群因此請其協助將3台故障的DVD機載回台灣修理，並稱由林進龍代取後，要再轉交給「阿鳳」；陳火盛接獲林金群交付紙箱，不疑有他，運載回台，並如約交付給林進龍，而阿鳳獲電後，便通知謝龍宗前去林進龍家，正當謝龍宗前往林進龍家取紙箱時，遭警察當場查獲紙箱內裝有海洛因。
陳火盛、林進龍並不知悉紙箱內容物為海洛因，但由於林金群拘留於菲律賓，未能返台受審的情況下，陳火盛、林進龍各遭判處18年有期徒刑定讞，而涉案的趙鳳珠18年定讞、林金群二審判18年、謝龍宗20年確定。
而關鍵證人林金群從菲律賓返台歸案後，數次筆錄均稱陳火盛、林進龍並不知情，足以動搖原判決的事實認定，在冤獄平反協會協助下，林進龍提起官司獲得平反，再審改判無罪確定；而陳火盛也在協會幫助下，2度提起再審，高雄高分院裁准再審後，認定沒有證據證明陳男知悉所載運紙箱內裝之DVD機台藏放毒品，以及他收受任何對價性報酬或利益，改判無罪，最高法院也在去年8月駁回檢方上訴，陳火盛無罪確定。
由於陳火盛在獄服刑長達2966天，減少工作損失高達 6800萬元，因此聲請刑事補償金最高每天5000元，高雄高分院審酌後，決定補償陳每天4000元，最後共計需補償陳1186萬4000元。（編輯：林莞茜）
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