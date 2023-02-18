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NBA／2023年名人堂決選名單出爐　馬刺名帥Popovich領銜

▲馬刺傳奇教頭Gregg Popovich成2023名人堂候選人（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺傳奇教頭Gregg Popovich成2023名人堂候選人（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

奈史密斯籃球名人堂今(18)日公佈了2023年名人堂的最終決選名單，其中Pau Gasol、Dirk Nowitzki、Dwyane Wade、Tony Parker、Gregg Popovich等聯盟球星和教練入圍。

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這5人皆有NBA總冠軍在手，其中Parker和Popovich分別作為官分認定的「馬刺王朝」的主控和總教練拿到5冠；Wade在熱火拿到3座冠軍，其中2012-13兩年完成連霸；Nowitzki在獨行俠奪得隊史首冠；Gasol則和Kobe攜手在2009-10完成連霸。

而除了這5人之外，入圍的人還有多名大學籃球教練，包括Gene Keady(前普渡大學主帥，7次年度十大教練)、David Hixon(前安默斯特大學總教練，826勝)、Gene Bess(三河社區學院前主帥，NCAA史上勝率最高的教頭)、Marian Washington(堪薩斯大學女籃總教練)、Gary Blair(852勝，前德州農工大學主教練)；WNBA球員Becky Hammon、Jennifer Azzi；另外還有Marc.J.Spears、CBS體育等媒體或媒體人透過其他身分入圍。

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