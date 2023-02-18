NBA／字母哥很渴望打明星賽 ESPN：他的恢復能力很驚人
「字母哥」Giannis Antetokounmpo上一場在密爾瓦基公鹿對上芝加哥公牛的比賽中，不慎傷到了右手腕。根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，他仍很渴望能在全明星賽上場，會盡力出足滿足球迷。
記者黃建霖/綜合報導
昨天的比賽，在第二節的一個回合中，Antetokounmpo因為右手腕撐地而受傷，他隨即前往更衣室治療，此役沒有再回歸。雖然傷情不算太嚴重，不過根據總教練Mike Budenholzer的說法，之後還是要評估才能重回球場。
Wojnarowski在節目上透露，Antetokounmpo的右手腕會感到疼痛，但他還是想出戰全明星賽，「作為球隊隊長，這對他來說很重要，他非常重視自己的職責。我收到消息，他會在今天再次接受檢查，當然他現在還有24小時的時間可休養。」
Antetokounmpo怪物般的恢復能力，可能讓他在明天出賽成為可能，「這是屬於他的驚人能力，你在賽季中能看到這一點，另外不要忘記2021年總冠軍賽，他在對老鷹的東區決賽中受傷，外界以為他也許要缺席4到6周，結果之後他贏得了總冠軍賽MVP。所以，Giannis會再次接受檢查，並竭盡所能地出戰周日的全明星賽。」