網紅爆汪小菲新歡真面目！張穎穎泰國逍遙：找回3年青春
大S的前夫汪小菲新戀情遭媽媽張蘭阻攔，和小14歲的女友張穎穎驚傳分手，昨（17）日網友爆料他和新歡聚餐會面，被張穎穎認證「無縫接軌再正常不過了，祝福」，網友圍剿汪小菲太花心，不知是結交對象，還是又約了「飯局妹」作陪，好友林瀚則為他打抱不平，拍攝影片回應此事，強調汪小菲情人節跟自己在一起，沒有結交新歡。
記者江芷稜/綜合報導
網紅林瀚解釋，汪小菲2月14、15日都和他在一起，而拍下聚會照上傳抖音的紅指甲美女，其實是一個朋友帶來的，大家都不認識，而且人家都有18歲的女兒了，和汪小菲年齡不合適，希望外界不要再消費汪小菲，給他編故事，認為網路上的說法都是冤枉了汪小菲，希望大家理性看待新聞。林瀚老婆晚晚也轉發該微博，澄清當天人也在場，只是正常的朋友聚會。有人心疼汪小菲被算計了，還有網友在林瀚微博留言，說這些都是為了流量，他回應汪小菲不是這樣的人。
而原本盛傳與汪小菲共度情人節的張穎穎，在高調宣布分手後，不願再跟汪小菲牽扯上關係，被猜測是紅指甲女郎本尊，她發聲要網友別再侮辱自己，強調兩人已經分手，沒有再度復合，人在泰國和朋友遊玩，還說汪小菲無縫銜接很正常，並陸續在小紅書發布多張旅遊照， 聲稱「要找回3年的青春」。