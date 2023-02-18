逾9成勞工不滿薪資創10年新高！8成調薪進度因疫受阻

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不過加薪結果恐怕將不如預期。調查顯示，合計在3年以上沒調薪的勞工，共佔了58.7%，其中甚至有12%是高達十年以上；平均下來，勞工「被凍薪」了4.2年，同樣是十年以來的新高，換算下來，代表大概有1,533天沒被加薪。
更糟糕的是，回顧過去一年，還有高達80.2%的人透露，覺得自己的「調薪進度」有受到疫情影響，而且在去年曾遇過變相減薪的比例也佔了65.8%。
調查發現，在可複選狀況下：其中62.1%是遇到「年終獎金縮水」；42.3%屬於「刪減加班費」；32.2%為「分紅縮水」；有的則屬於「刪減三節獎金」(30.3%)，以及「刪減績效獎金」(28%)。
Yes123求職網發言人楊宗斌建議，想和雇主或上司「談薪水」、「求升遷」，不能光靠談心、論交情，必須拿出實際的工作成績。而且光看「KPI達成率」並不夠，要突顯與其他同仁不同的表現：像是某些專案成果，能整合內部團隊，並善用外部資源，最終替公司省下多少成本，或者創造多少營收、獲利，拿出具體貢獻數據，作為要求升職、調薪的依據。
楊宗斌也認為，如果考慮跳槽到高薪行業，或是變動職務、調部門，首先要下定決心「大破大立」、「砍掉重練」，勇於跳出職場舒適圈，收入與職位才有翻轉的可能性。
楊宗斌透露其中最大關鍵，就是掌握談薪水和升遷的「5G」策略，首先「職場有戰績」，並表現出「努力學習新技能的痕跡」，再搭配「公司有好業績」與「選到對的提出時機」，同時「創造經營職場人際關係的轉機」。