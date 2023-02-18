失蹤9年仍下落不明 馬航MH370紀錄片探索未解之謎
馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）編號MH370的波音777客機於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中神秘消失，機上239人迄今失蹤9年，全世界都在問，究竟馬航MH370在哪裡？這個航空史上最大的謎團，被Netflix搬上螢幕，拍攝成紀錄片迷你影集《MH370：消失的馬航客機》，片中研究了MH370客機失蹤的未解之謎，將在3月8日MH370失蹤9周年當天首播。
國際中心楊雅婷／綜合報導
由路易斯馬爾金森（Louise Malkinson）執導的《MH370：消失的馬航客機》，深入剖析飛機突然失蹤的問題，並從線索中抽絲剝繭，探討相關航班的3種「最具爭議的論點」。過程中，紀錄片團隊採訪了多位罹難者家屬、記者、科學家及其他一直尋求答案人士。導演透露，馬航MH370事件是他接觸過的最複雜的事故之一，期待撥開重重謎團，離真相越來越近。
紀錄片第一集將會帶觀眾回顧馬航MH370失蹤前幾天及幾個小時，包括陰謀論和部份證據不足的指控。
第二集訪問專家討論馬航MH17墜毀前被俄羅斯導彈擊中的情況。在馬航MH370事件失蹤4個月後，馬航MH17的悲劇再次讓馬來西亞受躍上全球新聞版面，這場空難奪走了298條性命。
第三集採討在東非海域發現一大塊據傳是馬航MH370的碎片。
時任馬來西亞首相納吉及多位專家當時表示，這個碎片就是馬航MH370機身的一部份，但是記者及罹難者家屬仍對此抱持懷疑。
紀錄片預告上傳YouTube後，引發網友討論，再次回憶起這場未解的失蹤事件。「9年過去了，我覺得這起事件彷彿昨天剛發生的一樣。」「身為馬來西亞人，看到馬航MH370事件讓我想起當年事故發生的情況。以前我不了解罹難者家屬的心情，但現在我明白了。相信真相終究會水落石出的。」