名家論壇》黃創夏／也許朱立倫才是藍軍最大贏家

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這些恐怕將要纏鬥100多天，直到七、八月間國民黨終於在全代會通過黨總統提名人都會有許許多多的風風雨雨，而且更可能重演2019年的國民黨內風雲，再度向全國證明「內鬥」才是所有國民黨人共同的「一條根」！
這種內鬥還不止是最上層的總統大選提名，還有立委提名，當民進黨的「戰狼」歪風因為1126敗選稍歇，國民黨因為莫名其妙撿到的勝選，自我感覺超級良好，認為立委席次必然可以大幅擴增，班師回朝指日可待，「鬥雞」滿天飛，特別是一些市議員受到王鴻薇撿到便宜躍升立委的「鼓舞」，「落跑有理、內鬥無罪」，搞到整個政壇都充滿了煙硝味。
這種煙硝味讓國民黨像極了世界名著《動物農莊》，其中更是赤裸裸的權力競逐的戰略三角新關係。
應該可以如此去形容國民黨的現狀：
山中無「老虎」，「猴子當大王」！
然而「老虎」再度起心動念想要傲嘯山林，「猴子」將要如何自處？
不過「老虎」也千萬不可掉以輕心，因為「扮豬吃老虎」的可能性隨時會發生。
這樣的紛擾局面，基本上是根源於侯友宜的人氣幻覺正在破滅、而郭台銘嗅到他的「洗雪前恥」的商機、還有已經沒甚麼可以再損失但掌握樞紐位置的朱立倫的「讓子彈飛」的以拖待變所致。
而這樣的佈局會成功，正是因為侯友宜的氣量和格局太受侷限，不但自己跳上去「被火烤」，而且又因為《旺中》集團連續用社論和評論重炮抨擊郭台銘，「兩個首富的戰爭」蠢蠢欲動，而侯友宜正被列入是屬於《旺中》青睞的對象，加上在元旦期間的「不做強權的棋子」這類的發言，侯友宜越來越被視為向「親中」與「紅統」靠攏，逐漸被視為真的是「韓國瑜2.0」，局勢已經對侯友宜越來越不利。
於是「寄希望於郭台銘」的第二回合正式上演，但越成功的人士，臉皮子越薄，「如果再度失敗，老臉往哪兒擺？」是郭台銘的重要壓力，所以他要等國民黨「一個辦法」，就是要國民黨那些在2019年9月12日登報造成郭台銘退黨的「31大老」連戰、馬英九、胡志強‧‧‧等等「給一個交代」；另外又怕柯文哲「成事不足，敗事有餘」，又瞻前顧後，怕的就是「初選辦法」再度吃悶虧，或是在「三角督」戰局之下，被柯文哲分走票源。
這種情勢當中，朱立倫反而是「最大獲利者」，因為時間站在他那一邊，朱立倫才剛過60歲，在政壇上還年輕，就算此次無法參選，2028年也不遲，而在2019年，吳敦義為了拉攏韓國瑜，已經刪除了國民黨黨章之「總統兼任黨主席」條款，所以不論2024總統大選結果如何？國民黨立委席次必然大增之先天優勢之下，朱立倫必然穩坐黨主席寶座。
如果到最後，侯友宜繼續下滑、郭台銘依然遲疑，那麼就是朱立倫「承擔使命」的機會了，朱立倫可以慢慢地等，以黨主席的權力處裡立委提名和不分區立委名單，所以黨機器在手，不論侯友宜或郭台銘最後都必須和朱立倫談，現在正是朱立倫漁翁得利和提高自己「被併購價格」的最好時機。
而且，是否要「徵召侯友宜」或是「替郭台銘開門」，鑰匙都掌握在朱立倫手中，在郭侯朱的「戰略三角」當中，郭和侯都必須不能得罪朱，朱立倫變成是「戰略三角的樞紐」，擁有最多的「戰略利益」，而侯友宜和朱已不合，又站隊《旺中》集團，擺明是對壘郭台銘，侯友宜反而變成是「戰略三角的孤雛」，戰略利益最差，殊不智也。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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