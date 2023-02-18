科技執法擾民！汽車「被拖吊」竟被開罰單 蘆洲警回應了
一名網友近日在臉書社團上抱怨，自己日前請拖吊載運他的汽車，然而卻遭科技執法後收到舉發單，只見罰單上拍到的是「被拖吊車」的車牌號碼，讓他直呼「超級白痴的科技執法！」，傻眼表示「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？」，貼文一出引發熱議，對此，蘆洲分局今（18）日回應將主動撤銷罰單，也會加強教育及落實審核機制，避免舉發錯誤再次發生。
編輯中心／綜合報導
該名網友在臉書社團「爆怨公社」中PO文表示，他在2月2日請麻煩託運車載送自己的自小客車，但在行經新北市新莊區時，托運車司機疑似變換車道不依標線指示而被科技執法開單，只是，收到的罰單的卻是「被拖吊車車主」，讓他傻眼直呼「竟然是開給上面被托運的車輛？」、「超級白痴的科技執法！」。
網友也表示，雖然申訴會被撤單「但為什麼要這樣擾民呢？」，最後也指出他會去繳罰單不會去申訴，因為不想害到拖吊業者，所以才把大部分資訊處理掉。
貼文一出，網友一看也紛紛留言回應「都免審核？警察在睡？」、「擾民無極限」、「太奇葩了啦！那違規就裝假車牌害人啊」、「也就是你在拖吊車上變換車道啦！」、「下次上拖車記得先遮牌」、「是想透過你找到拖吊車業者？」。
而據了解，該名網友的車因拋錨，在2日上午10時許請拖車拖運車輛，但拖車行經八里區龍米路一段65巷口上關渡橋前時，因拖車變換車道違規跨越雙白線，導致科技執法設備拍照，但警方誤將違規車號舉發成拋錨車，對此，主責的蘆洲分局警方今日主動撤銷罰單，並表示會請儀器業者強化辨識功能，也會加強教育及落實審核機制，避免舉發錯誤再次發生。（編輯：林莞茜）