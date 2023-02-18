連這也要管！塔利班禁避孕品　控西方陰謀限制穆斯林人口

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1名17歲的年輕媽媽札那布（Zainab）無奈表示，因為想專心撫養女兒長大，所以暫時不考慮生養第2胎，因此當她上週得知有關避孕藥、用品的禁令時，感到十分震驚：「我為了結婚而放棄了教育，我不希望我女兒的命運和我一樣。我想為我女兒尋找不一樣的未來，但這最後的希望也破滅了。」
在阿富汗出生、旅居英國的社會活動家納西米（Shabnam Nasimi）怒批，塔利班不僅控制婦女工作和學習的權利，現在還想控制她們的身體，簡直令人髮指，直言不受脅迫的獲得計劃生育和避孕服務是基本人權，這種自主權是婦女權利的重要組成部分，不應被剝奪。
報導指出，限制避孕對一個醫療系統本就脆弱的國家來說，無疑是個重大打擊，因為數據顯示，每14名阿富汗婦女，就有1人死於與懷孕有關的原因，被視為全球分娩最危險的國家之一。人權觀察組織一份2021年的報告也指出，大多數阿富汗婦女無法獲得有關孕婦健康和計劃生育的最基本信息，約有61%至72%的阿富汗婦女生活在貧困中，很難得到較現代化的避孕藥品及器具，還因缺乏護理而面臨懷孕風險，現在又禁售這類產品，只能是雪上加霜。
截至發稿時間為止，塔利班公共衛生部未就該事件發表任何官方聲明，聯合國人口基金駐阿富汗代表也暫未置評。
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