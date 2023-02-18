寵小13歲嫩妻出名！男星突自家輕生身亡　最後貼文曝光

36歲的美國鄉村歌手凱莉（Kellie Pickler）因參與選秀節目《美國偶像5》（American Idol）奪下第6名，因此打開知名度，2011年時與同是音樂人的凱爾（Kyle Jacobs）結婚，沒想到卻在近日傳出凱爾自殺身亡的噩耗，享年49歲。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據《CNN》報導，警方透露當地時間17日（美國時間）下午1點多時接到報案電話，凱莉告訴警方，她醒來時沒有看到老公，因此到處尋找他，直到發現她與私人助理都無法打開樓上臥室兼辦公室的門，苗頭不對，趕緊報警，沒想到卻發現凱爾自殺身亡，讓她悲痛不已。▲▼凱爾（上、下圖左）與太太凱莉感情甜蜜，自殺原因不明。（圖／翻攝凱莉IG） 凱莉與凱爾成為夫妻後，一起主演了3季影集《I Love Kellie Pickler》，凱爾曾在受訪時提到，他習慣在幕後而不是幕前，但他與太太在這個影視中的合作很自在，與凱莉非常相愛的他，甚至直言：「我只想做我自己，只有跟我太太在一起的時候，才能是『我們』。」還曾表示，會把婚姻放在第一位。引人注意的是，時常在IG分享近況的凱爾，輕生前在IG發文，語氣開心，完全看不出自殺跡象，使得他的輕生理由成了謎團。▲凱爾生前最後貼文曝光。（圖／翻攝凱爾IG）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995 齊秦千萬豪宅聚餐！「挺巨肚躺椅」 63歲近況曝光HONNE寫歌變預言！「末日來臨別哭」 等4年重啟亞巡男星偷吃小35歲嫩妹！玩「爸爸活」 見面就給6萬零用錢KID看老婆育兒吃醋！親曝「餵奶神器」 網驚：首次看到