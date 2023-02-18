張雨生喝這東西！黃韻玲嚇呆了　憶與他最後一次談話

擁有音樂精靈美譽，同時也是台北流行音樂中心董事長的黃韻玲，來到由資深音樂人toto主持的POP Radio《幕前幕後偷偷看》節目分享趣事，再次推薦展到本月底的「想你到月球 張雨生特展」與三月即將舉辦的「我期待 張雨生演唱會 致敬25」。
記者吳雨婕/綜合報導
說到與張雨生的緣分，兩人第一次知道彼此是在張雨生參與熱門音樂大賽的時候，驚覺怎麼有個小伙子聲音那麼高亢，之後兩人很巧在同一個年分，黃韻玲在美國錄《平凡》專輯，而張雨生也在美國錄《帶我去月球》專輯。黃韻玲透露她印象很深刻的是一起吃麻辣鍋時，很能吃辣的張雨生竟然喝麻辣鍋的湯，她當時還嚇一跳。之後因為主持電台節目訪問張雨生，兩人在餐廳碰面，張雨生提早到，邊看漫畫邊叫黃韻玲好好寫歌，不要再沉浸四手聯彈，要花時間多寫，這是兩人的最後一次對話。
黃韻玲在節目上分享當年趣事，她憶起當年她第一次上的電視節目是張小燕主持的《週末派》，與金智娟一起上節目，兩人分屬當時最大的兩家唱片公司，她推出的專輯叫《憂傷男孩》，金智娟推出的專輯是《開心女孩》。而有天同事放了別家唱片公司要推出的新人歌曲，是王傑的《一場遊戲一場夢》，一聽完，大家都都滿面愁容，因為覺得這首肯定大賣，但他們不知道該怎麼辦，因為這麼強的新人他們要推出誰來才能贏，黃韻玲說起當時的趣事，笑說：「當年唱片公司一定有在彼此公司裡放間諜，才會都知道彼此的機密。」