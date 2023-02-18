朱立倫2024將徵召他？侯友宜：讓國家更安定是該做的事
針對台北市議員徐巧芯在政論節目中預言，國民黨主席朱立倫會徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選。侯友宜今（18）日上午出席烏來區Rahaw信賢日照中心開幕時，受訪回應指出主席有主席的角色，市長有市長的角色，讓國家以及讓人民生活能夠過得更安定、更繁榮，這才是該做的事情。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者先問到鴻海集團創辦人郭台銘最近參選力道很強勢，對此前立委蔡正元揚言退黨，改支持民進黨賴清德，黨內跟外界也開始希望侯友宜能盡快表態。對此，侯友宜仍強調每一個人在自己的工作崗位上是善盡自己的責任，然後不分你跟我，也不分族群跟黨派，大家能夠同心齊力，讓這一塊土地能夠共好，自己會讓新北市不斷的往前走，因為共好可以讓北台灣更有發展，也可以跟中台、南台一起合作。
而立委游毓蘭說侯友宜大概在4月執政100天的時候會表態，也有人認為在7月新北市議會總質詢結束之後，對此侯友宜受訪仍避談表態時間，僅表示每一個人要把握當下，好好的努力，讓現階段新北市的建設可以快速展開，尤其在2030願景裡面，不管是在捷運、交通以及市政大小建設，都會跟里民來溝通，這些才是他現階段該做的事情，強調先把現階段的事情做好才是應有的本分。