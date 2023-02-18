烏來原民日照中心開幕 侯友宜：守護原鄉終老的第一步
因應超高齡社會來臨，新北市政府今（18）日上午舉辦新北市第一家山地原住民族地區的烏來區Rahaw信賢日照中心開幕活動，新北市長侯友宜出席受訪時表示，日照中心是守護原鄉終老烏來的第一步，可以讓獨居的長輩，以及沒有人照顧的市民朋友，透過遠距醫療、生理量測站來照顧，讓他們在原鄉能夠快樂成長、健康又平安。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，烏來區境內多山，是新北市面積最大、人口密度最低的行政區，也是臺灣分佈最北的山地原住民區；雖然發展觀光產業，但多數青壯年外移尋找適合的工作，部落仍要面對隔代教養及老人獨居或無人照護的窘境，由部落領導人及部落重要人士共同決議命名為「Rahaw 信賢日照（公共托老）中心」，改造烏來信賢衛生室空間提供原鄉長照服務，規劃多元的服務內容，以符合長者個別化的服務需求，讓族人能在自己最熟悉的地方養老。
新北市政府衛生局長陳潤秋表示，信賢日照中心延伸衛生室巡迴醫療及遠距智慧照護概念，建置多功能整合式的智慧生理量測站，未來將可以與衛生所的醫療資訊系統整合，提供民眾自主健康管理及衛生所完整智慧的健康照護服務；未來也將持續透過公私協力及跨局處合作方式，朝2025年達成百家日間照顧中心目標邁進，期望在115年超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，達到安居樂業、在地老化的理想，用心守護每位長者，成為一座長者幸福城市。