九份紅燈籠祭初登場 提燈夜遊山城打造新亮點

為因應後疫情觀光發展，新北市政府觀光旅遊局將在24日至3月26日在五番坑公園首度舉辦「九份紅燈籠祭」活動，除了於五番坑公園、金山岩等地設置打卡裝置外，還規劃提燈夜遊路線，並在今（18）日中午12時起開放網路報名，每日限定20名，希望透過紅燈籠打造九份鮮明的旅遊意象，建立在地嶄新亮點，創造屬於九份獨有的新品牌及產業價值，吸引遊客造訪九份山城。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，九份早期因盛產金礦而有黃金山城之稱，當地沿著山坡而建的復古建築以及陡峭的石階、狹小的巷道，如同宮崎駿電影《神隱少女》中的場景，也使九份聞名國際，成為全台灣最熱門的觀光景點之一；來九份老街不但能品嘗美食、享受古色古香的山城特色，到了夜晚還能欣賞一望無際的絕美夜景。
觀光旅遊局表示，提燈夜遊活動將由在地嚮導帶領遊客，從不同的角度深度認識九份人文特色及在地文化，於活動期間24日至3月26日的每週六、日晚間6點都有免費導覽，今日中午12時起並開放網路報名(https://reurl.cc/eWjVDW)，每日限定20名，額滿為止，參加者可獲得傳統九份紙燈籠及祈福卡，走訪蘊藏豐富文化和自然美景的九份山城。
為了迎接疫情後的產業復甦，新北市觀光旅遊局與九份在地商家合作推出「新北幣」優惠方案，凡於活動現場使用新北行動支付(NewTaiPAY)APP掃描活動專屬QR Code，贈送100點優惠券(1點可折抵1元)，可至九份合作商家使用，限量4,000名，送完為止。更多「九份紅燈籠祭」相關訊息可上新北市觀光旅遊網或新北旅客Facebook粉絲團了解。