情牽一甲子 百對銀髮佳偶見證鑽石般閃耀愛情

統一企業慈善事業基金會於今(18)日假成功大學中正堂舉辦「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢活動」。100對銀髮佳偶們在OPEN小將及統一獅職棒球星引領下，攜手步上紅毯，現場所有來賓約2,000人一起見證這段情牽一甲子的美滿婚姻。
記者林怡孜/台南報導
統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正表示，基金會服務內容除了急難救助的業務外，在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入了相當多的服務及資源，此次「黃金鑽石婚․牽手情99圓夢活動」的籌辦，希望以實際的行動響應政府對老人族群的關懷，也一圓有些阿公阿嬤在年輕時窮困的年代沒辦婚禮沒穿白紗的遺憾。凃忠正說，從這些年長的婚姻楷模中的相處過程中了解婚姻是種修練也是智慧，維持美滿婚姻的祕訣就是互相包容。他也鼓勵台灣年輕一代都能找到知心伴侶，共組美好家庭。
這次活動中婚齡最長為結縭72年的96歲吳榮祥及葉罔市，兩人出場時獲得許多掌聲。此外新營區共有6對銀髮婚姻楷模榮獲表揚，其中蔡啟漳及蔡林芬芳夫婦結縭58年，蔡啟漳曾獲3次教育奉獻獎及全國好人好事八德獎等殊榮，蔡林芬芳長期投身志工活動。夫妻平日熱心公益，子女皆有所成就，長女蔡慧玲現為派駐羅馬教廷大使館簡任一等秘書、長子蔡政達擔任資訊商務總監，在人工智慧領域有創新應用之發展，兩人持續對社會的無私奉獻及也傳為鄰里間的佳話。
活動儀式中由阿公幫阿嬤繫上將好事發生的精美手鍊，也邀請3對佳偶代表百對佳偶一起切7層結婚蛋糕，家屬們也紛紛幫銀髮佳偶拍照，氣氛熱絡。今日參加的每對長輩佳偶除了拍攝婚紗照外，主辦單位也貼心為佳偶們準備貴賓禮，長輩們均開心表示真是歡喜的一天。