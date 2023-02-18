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金鍾國疼愛BTS Jin　《Running Man》成員吃醋「不開心」

▲金鍾國（左）非常照顧第一次上電視節目的BTS Jin。（圖／中天綜合台）
▲金鍾國（左）非常照顧第一次上電視節目的BTS Jin。（圖／中天綜合台）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓團BTS防彈少年團Jin入伍後仍相當活躍，不僅在軍隊舉辦的迎新春特技大賽，教自己的組員跳舞拿到一等獎，他還參加軍中助教選拔成功當上助教，海外粉絲因此稱呼Jin為「韓國隊長」，在服兵役期間人氣不減，一舉一動都是粉絲討論的話題。

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▲BTS Jin（右）聽到劉在錫在家中居然會玩海盜桶感到驚訝。（圖／中天綜合台）
▲BTS Jin（右）聽到劉在錫在家居然會玩海盜桶感到驚訝。（圖／中天綜合台）
Jin入伍前罕見獨自錄綜藝節目，在《Running Man》跟成員廝殺的場景，逗樂不少觀眾。節目中，因池錫辰與Jin（金碩珍）的名字韓文發音相同，製作單位就以兩人為隊長進行競賽，他們分別坐在2台外觀一模一樣的廂型車，停在《RM》每位成員面前讓他們選擇，Jin坦言最想與劉在錫和金鍾國同隊，但看到劉在錫開啟池錫辰那輛車門的瞬間，感到非常難過。

金鍾國與Jin同車時，聽到Jin自稱超級巨星，讓金鍾國笑說：「好久沒看到有人自稱是超級巨星了。」Jin也解釋身邊的人喜歡他這樣說，如果太謙虛大家反而不喜歡，這話題讓金鍾國提到在《RM》團隊也有一位超級巨星，那就是「劉在錫」，這番話讓劉在錫心情大好，但一旁的池錫辰卻忿忿不平，Jin見狀立刻幫池錫辰取名為明日巨星，才結束這場巨星之爭。

Jin在玩「世界DNA條件網式足球」遊戲時失誤連連，但同隊的金鍾國對他滿是包容，卻惹得成員不滿。當集節目還有「泡泡水上的太空人」關卡，當劉在錫看到道具是海盜桶，脫口說出自己在家也會玩，而且每次玩，小人就會馬上彈起來，讓Jin覺得在家玩海盜桶很神奇。《Running Man》19日在中天綜合台、中視播出。

▲Jin在軍中依然人氣十。（圖／中天綜合台）
▲Jin軍中人氣旺，一舉一動備受關注。（圖／中天綜合台）

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