國民黨：夏立言訪陸堅守平等尊嚴原則　三目標已基本達成

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夏立言一行於2月17日上午抵達成都，也是此次訪陸行的最後一站，隨即會見四川省委書記王曉暉。在會談中，王曉暉表示，過去無論是汶川地震或是其他四川發生的災變，包括國民黨在內的台灣各界都曾給予幫助或慰問，所以首先要對此表達感謝。另外，四川有非常豐富的文化和旅遊資源，整體環境非常適合生活，因此近年來湧入不少外來人口，未來也歡迎更多台灣青年和民眾來此觀光旅遊或居住發展。
夏立言在會談時表示，四川擁有豐富多樣的地理環境資產，但也必須面對各種自然災害的侵襲，相信多數台灣人對此頗能感同身受。此外，四川無論是自然風光、歷史人文，還是飲食習慣等各方面，都對台灣民眾有很大吸引力。所以希望雙方能多交流合作，不僅讓更多兩地人民認識彼此的美好，也能夠彼此互相關懷、共同面對挑戰，進而促進兩岸的和平與繁榮。
在隨後進行的與當地台商台胞座談會中，大多數與會者反映的意見皆與前面幾個省市相當近似，主要就是期盼盡快恢復疫情前原有的航班航點。夏副主席在座談時表示，目前兩岸通航受限，不僅傷害兩岸經濟社會疫後復甦的動能，更嚴重影響一般人民正常生活和交通往來的權益。這一路走來已經充分感受到大家對這個議題的關切和急迫性，國民黨會盡最大努力推進此事，督促政府早日履行「恢復兩岸健康有序交流」的承諾。