迎口罩解放商機　百貨彩妝唇膏、保養小家電成長2到3成

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看準這波口罩解放商機，Global Mall推出「亮顏值春光節」特企活動，集結近千款彩妝保養品、美容小家電、電動牙刷、刮鬍刀推優惠7折起，線上購物部分即日起至3月1日再加碼祭滿3,500元領券現折200元、滿5,200元現折365元，相當於最高現折7%。
Global Mall進一步指出，除了唇膏、彩妝、護唇膏熱賣外，許多女性對於臉部保養，尤其是膚況、緊緻線條更為在意，因此也帶動臉部清潔、美容小家電熱銷，包括美容導入儀、臉部按摩儀、潔膚機、粉刺機，甚至化妝照明燈、面膜等，廠商也紛紛推出優惠折扣，
無獨有偶，新光三越也嗅到商機，為消費者網羅5大必備夯品，像是唇膏，尤其是蔡依林Ugly Beauty世界巡迴演唱會同款唇膏詢問度破表，還有男性朋友修容必備的刮鬍刀。另外，展現美肌不可少的各家保養神器品、宛如個人名片的香氛，以及輕奢飾品都有推薦商品。並針對會員skm points與2大芳療品牌推出香氛集點送、36折起入手。
天母SOGO也於即日起展開春季化妝品節，認為室內口罩鬆綁令將再度點燃脫罩社交商機，過去藏在口罩下的底妝唇彩重新受到青睞，成為熱賣商品，預計上看2位數成長。同時皮膚狀態也是消費者關注的，特別推薦最新底妝、彩妝、美容小家電，讓民眾一站購足。2月28日前當日於指定化妝品、香氛單筆消費2000元，即可現場加入Beauty Club會員享快樂購卡點數三倍送，並永享會員6大優惠，或可趁機將手中的快樂購點數放大使用，200點兌換100元美妝抵用券。