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《蟻人3》評價慘烈！影迷全被「凱西」迷暈：救了這部片

▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》飾演「凱西」的正妹演員凱瑟琳，意外成為網友討論話題。（圖／翻攝kathrynnewton IG）
▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》飾演「凱西」的正妹演員凱瑟琳，意外成為網友討論話題。（圖／翻攝kathrynnewton IG）

娛樂中心/綜合報導

漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》（簡稱：蟻人3）於2月15日在台灣上映，作為開啟漫威宇宙第五階段電影，結果網路評價極為慘烈，不少看過的網友們都相當失望。不過，飾演蟻人女兒凱西的演員凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton）卻意外成了近期的熱門話題，更有人形容：「是凱西救了這部片！」

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－以下有雷－

據了解，《蟻人3》劇情講述凱西的女兒發明了研究量子領域的機器，結果意外被征服者康發現，導致1家5口都被吸進去，阻止征服者康逃出領域，征服多重宇宙，但有許多環節都是草草帶過，讓不少影迷感到有些失望，認為劇情太過草率，整部只剩特效可以看。

另外，在美國知名影視評論網站「爛番茄」的評比分數中，《蟻人3》更創下漫威宇宙的第二新低紀錄，僅次於《永恆族》，紛紛給予極其難聽的負面評論，而在另一家網站Metacritic中有58條評論，其中「褒貶不一」的就有32條，平均分數也創下漫威宇宙在Metacritic的最低紀錄。

▲凱瑟琳（左）和保羅路德（右）合影，在電影飾演蟻人父女。（圖／翻攝kathrynnewton IG）
▲凱瑟琳（左）和保羅路德（右）合影，在電影飾演蟻人父女。（圖／翻攝kathrynnewton IG）
有趣的是，在PTT電影版裡面有超多網友都在討論飾演凱西的女演員凱瑟琳，紛紛大讚：「本片唯一可看之處，就只有凱西，太香了」、「征服者凱西，有千千萬萬個凱西這樣好了」、「T大說的王淨的美國變體好好笑XD」、「真的，只有凱西，雖然演技很出戲」、「年輕版安柏赫德」、「沒換角拯救這部一定崩！」

事實上，蟻人的女兒凱西，原本由21歲女星Emma Fuhrmann出演，並在《復仇者聯盟4：終局之戰》亮相，結果疑似迪士尼高層關係，最終才由凱瑟琳取代，而且Emma得知消息後就在推特上發文透露，自己也是看到新聞才知道被換角，讓粉絲有些錯愕與惋惜。

至於26歲凱瑟琳，過去曾演過電影《POKÉMON 名偵探皮卡丘》、《換人殺砍砍》聲名大噪，這次則要飾演18歲的成年版凱西，一頭金髮造型與無害的童顏，光是預告海報釋出，就讓許多影迷感到興奮，也是漫威接下來要捧紅的明星之一，有望成為青年版復仇者聯盟的一員。（編輯：詹鎰睿）

▲原本由Emma Fuhrmann飾演蟻人女兒凱西，結果看新聞才知道被換角。（圖／翻攝emmafuhrmann IG）
▲原本由Emma Fuhrmann（左）飾演蟻人女兒凱西，結果看新聞才知道被換角。（圖／翻攝emmafuhrmann IG）

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