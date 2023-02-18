陳建仁籲勿忘戒嚴歷史　林右昌允諾加速回復被害者權利

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蔡英文上任後積極推動轉型正義工作，2016年成立不當黨產處理委員會，設置促進轉型正義基金；2017年通過促進轉型正義條例，隔年成立促進轉型正義委員會，推動轉型正義會報；2017年通過國家人權博物館組織法，留下前輩們的口述歷史；2019年通過政治檔案條例，辦理政治檔案之保存、應用、開放等等。
陳建仁表示，未來政府會以「賠償」而非「補償」的態度，回復被害者及家屬應有的權利，並透過教育內化人權的價值，有系統的推動轉型正義工程，確保每一位台灣人了解過往歷史，有同理心去同理被害者。
林右昌提到，台灣在過去一段非常久的時間，在不同地方天天發生人民被濫捕、拘禁、沒收財產，造成諸多人民犧牲生命失去自由，也對受害者及家屬留下難以磨滅的創傷。蔡英文上任後落實轉型正義政策，透過政府的力量，追究加害者責任，還給受害者應有的公道及正義。
林右昌說，目前轉型正義工作已經提高到行政院的高度，政府對轉型正義很重視，積極辦理基金會籌設，加速辦理賠償，以及財產返還的業務。內政部也在半年內全力辦理基金會的成立及相關法律的完備，未來會跟基金會通力合作，加速辦理以符被害者及家屬的期待，進而平復歷史傷痕，為社會帶來寬恕與和解。
基金會董事長尤伯祥致詞時提到，目前基金會已經收件超過480件，即將在228和平紀念日之前，核定第一件申請案，讓這些為了台灣民主付出生命與青春的政治受難前輩們，以期能撫平受害者的傷痕，實現社會的公平正義。
受害者代表陳欽生說，想到很多推動轉型正義的前輩們，當年一起痛苦、一起激情，現在的大家一直堅持真相要公開、責任要追究、道歉要真誠，期待新成立的基金會，能秉持著蔡英文的承諾，努力化解困難，勇敢走出去，即使這條路不好走，希望大家一起努力持續下去。
隨後陳建仁與貴賓進行揭牌儀式，包括司法院長許宗力、林右昌、行政院發言人羅秉成、民進黨立委賴品妤、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、台灣228關懷總會、五十年代白色恐怖案件平反促進會、台灣地區政治受難人互助會、政治受難團體聯合工作小組、二二八基金會、國家人權博物館、不當黨產處理委員會、陳文成博士紀念基金會代表等均出席活動。