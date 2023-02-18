房市／《平均地權條例》將上路　自住可鎖定台中三區

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台中地區有三個區域預售案相對多，且沿著大型購物中心發展，包括位於台中市東區的三井LaLaport、台中烏日高鐵站的「超級娛樂城」、台中北屯區的漢神洲際購物中心周邊商圈，這三個區域周邊因為位處台中市區外圍，因此房價相對台中市區親民、好入手，又具未來發展性，適合首購自住族群。
洪振祐表示，台中市東區的三井LaLaport，今年1月下旬開幕，當地居民都很期待，預售案單價約40多萬、新古屋30萬上下、中古屋20萬左右；台中烏日高鐵站的「超級娛樂城」，因為高鐵、火車、捷運三鐵共構，極具交通優勢，預售屋單價約30-40萬、屋齡10年內新古屋，單價則是20-30萬，附近的烏日舊市區中古大樓房價約只要1字頭，選擇多元。
而位於北屯區的漢神洲際購物中心，去年動工，預計2025年完工，因為結合台中洲際棒球場，又鄰近74快速道路，到台中各地區都方便，預售屋單價約40-50萬、屋齡10年內的新古大樓單價30-40萬、中古大樓單價20-30萬。
購屋族群部分，洪振祐表示，許多從彰化、南投至台中工作的首購族群，會選擇在台中成家立業，回彰投老家也近，觀察主力產品，近一年來兩房因低總價、好入手的緣故，統計近期區域物件的被帶看量，帶看較集中的物件，兩房比例超過5成，而三房則佔3成左右。