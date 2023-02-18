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房市／《平均地權條例》將上路　自住可鎖定台中三區

▲台中烏日高鐵特區受惠大型百貨商場興建，成為房市矚目焦點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中烏日高鐵特區受惠大型百貨商場興建，成為房市矚目焦點。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

根據台中地政局資料，台中市去年買賣移轉棟數共5萬972棟，年增2%，創9年來新高；專家表示，大台中地區的房市特色之一為預售屋多，而《平均地權條例》將上路，可望增強賣方售屋動機，自住客有機會買到相對合理的價格，可鎖定東區的三井LaLaport、烏日高鐵站的「超級娛樂城」、北屯區的漢神洲際購物中心三區的周邊商圈，房價相對市區親民。

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信義房屋中六區協理洪振祐表示，在《平均地權條例》送進立法院討論前，大台中地區的置產客對房市信心強，較無調整售價的空間，現在平均地權條例可望上路，增強賣方的售屋動機，且因過去置產客入手價格低，因此若要出售，有機會低於現今建商欲出售的房價，若是有自住需求的購屋族，可望以相對合理的房價購入。

台中地區有三個區域預售案相對多，且沿著大型購物中心發展，包括位於台中市東區的三井LaLaport、台中烏日高鐵站的「超級娛樂城」、台中北屯區的漢神洲際購物中心周邊商圈，這三個區域周邊因為位處台中市區外圍，因此房價相對台中市區親民、好入手，又具未來發展性，適合首購自住族群。

洪振祐表示，台中市東區的三井LaLaport，今年1月下旬開幕，當地居民都很期待，預售案單價約40多萬、新古屋30萬上下、中古屋20萬左右；台中烏日高鐵站的「超級娛樂城」，因為高鐵、火車、捷運三鐵共構，極具交通優勢，預售屋單價約30-40萬、屋齡10年內新古屋，單價則是20-30萬，附近的烏日舊市區中古大樓房價約只要1字頭，選擇多元。

而位於北屯區的漢神洲際購物中心，去年動工，預計2025年完工，因為結合台中洲際棒球場，又鄰近74快速道路，到台中各地區都方便，預售屋單價約40-50萬、屋齡10年內的新古大樓單價30-40萬、中古大樓單價20-30萬。

購屋族群部分，洪振祐表示，許多從彰化、南投至台中工作的首購族群，會選擇在台中成家立業，回彰投老家也近，觀察主力產品，近一年來兩房因低總價、好入手的緣故，統計近期區域物件的被帶看量，帶看較集中的物件，兩房比例超過5成，而三房則佔3成左右。

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