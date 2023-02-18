被點名與胡瓜PK射氣球　楊繡惠氣到開黃腔

民視、八大節目《最強綜藝秀》昨（17）日開工錄影，主持人胡瓜、賴慧如以及楊繡惠、馬國畢、江振愷、徐新洋、孫克傑、田舞陽、游書庭、胡祖薇、羽葤、熊霓、宜芳和笑笑，一一分享春節假期，民視以及製作團隊，贈送繽紛的杯子蛋糕，祝福節目收視步步「糕」升、開工大吉。
記者侯家瑜/綜合報導
受訪時來賓群突然被整，胡瓜要大家一人拿一個杯子蛋糕要比賽誰最快吃完，讓全部人瞬間傻眼直呼：「剛剛沒說有這一段。」，一群人在哨音下開始比賽，狼吞虎嚥笑歪眾人，也看出大家的拚勁。提到過年，楊繡惠在家陪伴家人，很想念胡瓜希望趕快開工，還搞笑說：「因為有胡瓜就有紅包。」連賴慧如也不甘心的說：「沒在日本巧遇瓜哥，我也想吃和牛。」讓霸氣的胡瓜說不用到日本，等等收工就可以去吃和牛。
節目轉換型態，在民視廣場大陣仗設置了「極限氣球挑戰賽」，要屁股坐破氣球，再踩破三排氣球，最後利用彈跳床跳踩一排氣球，一路過關斬將後還要射破在高架上三顆超大氣球才算過關，考驗體力、耐力以及飛鏢準度，在比賽結束後，賴慧如連忙攔下胡瓜要「整」他，要他親自示範射氣球，製作單位把大氣球換成「小尺寸」，還派出楊繡惠跟胡瓜比拚，沒想到楊繡惠一看到氣球怒喊：「這是保險套吧！」胡瓜更是瞇眼說他根本看不到氣球在哪裡，2人射了老半天根本射不到，楊繡惠更是氣到爬到桌子，再站上椅子戳破氣球，被整的2個人也哭笑不得挑戰過關。