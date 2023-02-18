莎莎討厭看情侶路上放閃　直言：別刺激沒有對象的人

莎莎、郭彥均主持的談話性節目《WTO姐妹會》，今（18）日公開節目改版全新攝影棚，其中與男友愛情長跑17年的莎莎被問到是否要結婚，她僅回有好消息會跟大家說，至於前幾天的情人節，她竟脫口自己很討厭看到情侶曬恩愛、在路上手牽手，「這樣很做作也很虛偽，不要刺激沒有對象的人，沒有特別喜歡。」
記者侯家瑜/綜合報導
莎莎透露與男友前陣子才到宜蘭玩，因為男友過去開了甜點店5、6年，小倆口都待在店裡幾乎沒有放假，才想珍惜現在好好享受假期、好好生活。至於與老婆已經相識19年的郭彥均，笑說2人在一起11年後才一起出國，平時待在家居多，滿享受2人安穩、平凡的生活模式。另外，郭彥均也爆料先前發現7歲女兒在學校跟男同學牽手，讓他無法接受，考慮未來要送她到女校讀國中。
《WTO姐妹會》改版迎接新氣象，製作單位特別準備中南美洲文化中的祈福儀式「敲打皮納塔」，莎莎和郭彥均使出全力猛敲狂打，攝影棚也全新佈景，包含行李箱組成的主背景、各國招呼語「你好」的都會背景以及綠意盎然的植栽牆，行李箱同時象徵新住民拖著他們的行李箱到台灣，把他們在地的人文、特色等都帶到《WTO姐妹會》跟大家交流，希望觀眾看節目同時就好像出國旅遊一樣，能放眼國際、知道天下事。